A Cividale è tempo di Allena-Menti 2.0

Nato dal bando regionale “Cultura, sport: la ripartenza”, nel weekend del 21 e 22 maggio sbarca a Cividale del Friuli il progetto Allena-Menti 2.0 organizzato da Tarcento Basket in collaborazione con il Comune di Cividale ed altre realtà.

La kermesse si articolerà in una parte dedicata allo sport con due tornei di basket: il primo si svolgerà nel pomeriggio di sabato coinvolgendo il campionato “Baskin”, nella giornata di domenica invece si svolgerà un torneo internazionale giovanile in partnership con Longobardi Basket. Le partite si terranno al Palazzetto “Martiri della Libertà” di via Udine e saranno accessibili al pubblico gratuitamente.

Nella sera di sabato 21 maggio si svolgerà, invece, la parte di carattere culturale e gastronomico in piazza Foro Giulio Cesare, dove, a partire dalle 19 saranno offerti, in numero limitato, degli assaggi salati e dolci di cucina longobarda su ricetta e preparazione di Civiform. La serata si concluderà nella stessa piazza con un concerto pubblico dei Cinque Uomini sulla Casa del Morto e con la proiezione del docufilm “Langobardi - Alboino e Romans”.

Dopo il successo della sua prima edizione, “Allena-Menti” si ripresenta nella sua versione 2.0, mantenendo il suo fine originale ma arricchendosi di spunti e contenuti storico-culturali, con la tradizione longobarda a rappresentare il filo conduttore di tutto il progetto che avrà tappa in più località friulane, tra cui Cividale, Tarcento, Attimis.

Sport, cultura, salute e alimentazione sono al centro di una proposta che si pone l’obiettivo di accompagnare gli adolescenti in un percorso di crescita sano e socialmente attivo, per fare fronte alle difficoltà e alle diverse condizioni che la pandemia da Covid-19 ha portato con sé. A cornice dei tornei sportivi verranno proposte vere e proprie degustazioni di ricette dell’epoca, in un clima di festa allietato dai suoni e dalla musica ispirata alla tradizione medievale. Atleti, ristoratori e musicisti saranno gli assoluti protagonisti di una proposta innovativa e scoppiettante, volta a convogliare cultura, vita sociale e divertimento all’interno di un’atmosfera da non perdere.