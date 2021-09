A Cividale i Campionati nazionali di freccette

Oltre un centinaio di squadre di freccette elettroniche. Questi sono i numeri delle finali nazionali SSD Open Dart che si terranno a Cividale del Friuli nei giorni 17, 18 e 19 settembre.

“Quest’anno, causa pandemia", spiega l’assessore allo sport di Cividale Giuseppe Ruolo, "l’ondata di atleti è stata ridotta e la sede di gioco, inizialmente fissata ad Arezzo, è stata trasferita in Friuli Venezia Giulia per motivi logistici. Siamo felici di poter ospitare di nuovo questo evento dopo alcuni anni. Ringrazio, a tal proposito, sia la Federazione sia Vallimpiadi per aver scelto la nostra città e per aver organizzato il tutto; sono convinto, infatti, che ci sarà per la città anche un importante ritorno economico da questo evento in quanto gli oltre 1.000 atleti proverranno da 11 regioni con ospiti a seguito”.

Le finali vedranno impegnate 4 diverse categorie (A, B, C e Donne) che si contenderanno il titolo di Campioni Nazionali.

“Nonostante un periodo burrascoso, fatto di stop, autocertificazioni e varie limitazioni per rispettare i decreti emanati per fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria, la società sportiva Open Dart e tutti i suoi tesserati non si sono arresi e hanno portato a termine un campionato che sembrava spacciato. Ma, come insegna questa disciplina, i “freccettari”, come vengono chiamati in gergo, non si sono dati per vinti e sono riusciti a portare a termine le qualificazioni nel rispetto della tutela della salute ma soprattutto nel rispetto per questo sport che sta avendo sempre più seguaci”.

I giocatori si sfideranno nel bellissimo Palazzetto dello Sport di Via Perusini, allestito per l’occasione e che farà da cornice a questa importante manifestazione, mente Ripartiamo in piazza, coi gonfiabili, mercatini e associazioni sportive, inizialmente prevista sempre per domenica 19 settembre, causa previsioni meteo avverse, è stata posticipata al 10 ottobre.