A Cividale il Concorso Balconi e Giardini fioriti

Il Comune di Cividale riparte in primavera con le iniziative “Balconi e giardini fioriti” e “Vetrine in fiore”, giunte alla tredicesima edizione.



“Queste iniziative si sono dimostrate, nel corso degli anni, molto gradite ai cittadini e di incentivo per le attività commerciali ad abbellire con fiori e piante i propri spazi, rendendoli così protagonisti della valorizzazione del territorio – spiega l’assessore al Turismo Giuseppe Ruolo che auspica - dopo il successo delle edizioni precedenti, una grande partecipazione anche per quest’anno, a simboleggiare un ritorno alla vita, al colore e alla bellezza dopo oltre un anno di pandemia”.



Per partecipare basta inviare la propria adesione via mail a turismo@cividale.net, entro il 30 giugno, compilando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune www.cividale.net e allegando le foto del proprio spazio verde. In alternativa, sarà possibile consegnare la domanda di partecipazione direttamente all’Informacittà, nella sua nuova sede a Palazzo De Nordis, all’indirizzo Piazza Duomo 5. I partecipanti riceveranno un buono spesa/premio di partecipazione a seguito della valutazione di un’apposita commissione, che verificherà il rispetto degli standard minimi di qualità richiesti nel regolamento. Questi ultimi riguardano la varietà e combinazione dei colori dei fiori e delle piante, la qualità e la sana e rigogliosa crescita degli stessi, l’originalità dell'allestimento.



Ulteriori informazioni sono reperibili contattando l’Informacittà al numero telefonico 0432 710460 o scrivendo all’indirizzo mail informacitta@cividale.net.