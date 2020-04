A Cividale l'esercito consegna le mascherine casa per casa

Grande sinergia fra Comune di Cividale, Esercito Italiano e Gruppo Comunale della Protezione Civile: dal pomeriggio di oggi squadre miste di volontari PC e militari ricominceranno a distribuire alla popolazione le mascherine e, da domani, daranno avvio all’igienizzazione di alcune strade della città.

“In giornata la Protezione Civile regionale consegnerà un contingente di mascherine al comune e, grazie anche alla fornitura acquistata direttamente dai nostri uffici, si ricomincerà a distribuire alla popolazione le mascherine che – spiega il sindaco di Cividale Stefano Balloch - entro il weekend dovrebbero essere consegnate a tutte le famiglie della città. Eventuali ulteriori necessità saranno colmate con prossimi contingenti”.

Da venerdì 17 aprile, inoltre, prenderà avvio l’igienizzazione di alcune strade della città “in quanto – prosegue Balloch - abbiamo ricevuto la disponibilità dell’Esercito Italiano a collaborare col Comune e con il nostro Gruppo comunale dei Volontari della Protezione Civile fornendo personale e mezzi dei reparti della Brigata Alpina “Julia” e della Brigata di cavalleria “Pozzuolo del Friuli” per dare segno, ancora una volta, del forte legame che ha sempre unito la città di Cividale del Friuli alle Forze Armate”. “La scelta di affidare i servizi di appoggio e tecnici a personale formato come i militari e i volontari della Protezione Civile rientra nell’ottica di preservare ulteriormente la popolazione”.



Approfondimento tecnico

è ben definito e strutturato e “trae le proprie linee-guida dal Piano Comunale delle Emergenze”.In serata, quindi, e per le giornate successive,. “Ne abbiamo ricevute dalla Protezione Civile, – continua il sindaco Balloch – il Comune ne ha acquistate alcune migliaia di tipo chirurgico e altre saranno fornite dall’Ambito socio assistenziale, così come a tutti i comuni del cividalese per scelta dell’Assemblea dei Sindaci”.Relativamente alleil primo cittadino dettaglia che “distribuiranno a domicilio due mascherine per ogni componente del nucleo familiare, come già nei giorni scorsi, e, a esaurimento di queste, verrà data, e ciò come soluzione tampone”.In merito, invece, alla pulizia delle strade “dal tardo pomeriggio di venerdì squadre miste di volontari della Protezione Civile del Comune e di operatori militari effettueranno l’igienizzazione delle aree più frequentate dai pedoni, con particolare riguardo alle”.e l’igienizzazione verrà svolta seguendo itinerari che si svilupperanno nel capoluogo e nelle frazioni secondo un piano messo a punto dalla Protezione Civile.– specifica il sindaco – ma è una9, integrativa alle azioni previste da decreti e ordinanze in materia, possibile in questo momento solo grazie all’intervento dei militari del Terzo Reggimento Artiglieria Terrestre (da montagna) di Remanzacco”.Spiegano iche(con additivi chimico-farmaceutici, aventi anche contro-indicazioni ambientali), ma di un’attività di "igienizzazione" che consiste nell'operare conL’effetto è ottenuto spruzzando sul terreno vapore acqueo secco che sterilizza fisicamente l’ambiente, inertizzando in modo naturale il virus per mezzo dell’alta temperatura raggiunta. Il vapore è prodotto dall’apparato di grande capacità Sanijet C921.L’apparato è progettato per produrre ed emettere getti di vapore umido o secco (la funzione che verrà adottata a Cividale), ma è anche in grado di:produrre ed emettere getti d’acqua ad alta pressione, preselezionando la temperatura dell’acqua e miscelandola con sabbia (per le operazioni di idro sabbiatura) o con prodotti decontaminanti (per le operazioni di decontaminazione);produrre ed emettere grandi volumi di acqua a bassa pressione, per operazioni di decontaminazione di personale mediante una doccia.È costituito essenzialmente da un motore Diesel a gasolio, da una pompa di alimentazione, da un bruciatore elettrico e da un gruppo caldaia. Produce vapore acqueo a temperature selezionabili tra i 120 e i 190°C che viene nebulizzato grazie a una lancia che l’operatore orienta verso il terreno. L’apparato in dotazione all’Esercito, prodotto da una società italiana leader nel settore della decontaminazione, è di provata efficacia essendo già stato utilizzato, ad esempio, contro l’ebola.