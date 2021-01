La vigilia dell’Epifania (martedì 5 gennaio), secondo la tradizione aquileiese, si celebra alle ore 15.00, in Duomo, la Benedizione dell’acqua, del sale e della frutta. Viste le norme igieniche vigenti ognuno porti da casa non solo la frutta, ma anche in bottiglia l’acqua che sarà benedetta. Non ci sarà la distribuzione in Duomo.