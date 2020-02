A Cividale la terza giornata dedicata al gatto

Civigattocaneday l'evento in programma nel centro storico di Cividale torna venerdi 1 maggio, in caso di maltempo domenica 3, e sarà interamente dedicato al mondo del gatto e del cane. Una città, quella ducale, che ancora una volta si dimostra vicina e particolarmente sensibile al mondo degli animali, proponendo un evento unico in regione.

La terza edizione 2020 a cura di Gattolandiacividale, Odv ANNA Onlus - canile rifugio San Pietro al Natisone, Arte Cuore Passione. Patrocinata dal Comune di Cividale del Friuli vedrà tantissime realtà coinvolte per l'occasione unite in favore, e a tutela, dei nostri amici a 4 zampe.

Associazioni di volontariato provenienti da varie provincie, conferenze a tema con veterinari e professionisti,spazi dedicati ai bambini e famiglie, gonfiabili, truccabimbi,gatto/cane didattici, stand e bancarelle "home made" a tema gatto/cane, mostre fotografiche.

Incontri letterari, ambulanza veterinaria, istallazioni, cat&dog selfie, dimostrazioni impiego con gruppi cinofili di soccorso, Agility dog, pillole di gioco con il proprio cane, passeggiate guidate con il proprio cane, merende con gazebi a tema..e molto altro a Cividale,Città Amica degli Animali.

Chi vuole partecipare al ricco programma di Civigattocaneday può contattate i seguenti numeri:

Info x programma 3383957303 Arnaldo Zorzetto,

info x mercatino 3332959206 Lucy Noacco ,

Info x mostra fotografica 3389324783 Patrizia Cattarossi,

info x le attività cinofile 3407847732 Gabriele Perrone.

Info sulla pagina ufficiale FB

Civigattocaneday