A Cividale laboratori a tema longobardo

Il Comune di Cividale del Friuli lancia gli appuntamenti settembrini di Civid’Arte proponendo una serie di laboratori rivolti a un pubblico tra i 6 e i 90 anni, ideati e realizzati a cura dell’Associazione culturale Archeoscuola. Le attività sono molte e variano dalla tessitura, all’oreficeria e alla ceramica passando attraverso racconti e visite guidate. Tutte le iniziative, a partecipazione gratuita (tranne il pagamento del biglietto al Monastero), si svolgeranno nell’affascinante cornice del Monastero di Santa Maria in Valle e saranno a “tema longobardo”.

Si comincia il 16 settembre con un laboratorio di sperimentazione della tessitura longobarda che si terrà dalle 17 alle 18.30. Il giorno successivo, alle 17, spazio alla lettura pubblica del racconto “Il prato della regina” con studenti del Liceo Stellini di Udine. Il 23 settembre si prosegue con il laboratorio di riproduzione dell’oreficeria longobarda con ospiti speciali i rievocatori longobardi dell’Associazione La Fara. Il 30 settembre caccia al tesoro “Alla scoperta del Monastero di Santa Maria in Valle” in orario serale.

Nella Casa Medievale, che per tutto settembre sarà aperta al pubblico la domenica, sarà organizzato uno speciale laboratorio sulla ceramica medievale (per pubblico con età da 12 a 90 anni) con riproduzione della maiolica in due appuntamenti: il 20 e il 27 settembre.

Le attività, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune su finanziamento regionale, sono gratuite previa prenotazione ad Archeoscuola ai numeri 3398242968 / 3336662376 / 3475549966.