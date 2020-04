A Cividale nuova luce sulle strade e sui monumenti

Procedono a gran ritmo gli interventi di riqualificazione illuminotecnica a Cividale realizzati dalla ditta Ciel di Codroipo in stretto accordo col Comune. “Iniziati a maggio 2018 si possono ritenere conclusi parecchi lavori – spiega Giuseppe Ruolo, assessore alle manutenzioni del Comune - salvo interventi di dettaglio. Le operazioni hanno preso avvio dalle frazioni per terminare nel centro storico. Qui l’iter più articolato ha richiesto una specifica sinergia con gli uffici tecnici comunali e con la Soprintendenza per la ridistribuzione dei punti luce al fine di garantire un risultato illuminotecnico ottimale”.

Questa operazione, “che prevede ulteriori migliorie illuminotecniche sui monumenti più rappresentativi, ha permesso di “vestire” la prestigiosa città di un nuovo abito confezionato su misura – continua Ruolo – sia per garantire maggiore sicurezza e migliore vivibilità ai cittadini, sia per offrire una nuova immagine notturna ai turisti”.



Ricordiamo che l’amministrazione comunale ha utilizzato lo strumento del project financing mediante la sottoscrizione di una concessione con l’azienda Ciel che, oltre alla riqualificazione, si occupa della manutenzione e gestione degli impianti. “Di recente realizzazione, infatti, anche l’implementazione dei”.Per le prossime opere previste sono già stati richiesti i pareri necessari per l’inizio dei lavori come, ad esempio, “perche avrà anche lo scopo di migliorare la sicurezza dell’area” commenta l’assessore.“Si è provveduto, inoltre, - continua Ruolo - a ripristinare l’illuminazione del, a breve si interverrà anche sul, sull’illuminazione del; verrà valorizzata infine anche la. La ditta sosterrà le spese anche della realizzazione di un’adeguata illuminazione per la, di recente collocata in, in un diverso allestimento rispetto al 1990 quando fu realizzata”.Nei programmi autunnali del Comune e della concessionaria c’è, infine, un importante intervento in: “In occasione dei prossimi lavori di riqualificazione della piazza – conclude Ruolo - si provvederà all’installazione di nuovi punti luce e, sempre con oneri a carico della Ciel, di una stazione di ricarica per veicoli elettrici”.