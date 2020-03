A Cividale parcheggi blu gratis fino al 25 marzo

Anche gli abbonamenti per la sosta nelle “aree blu” attivi nel periodo temporale compreso tra il 16 ed il 25 marzo sono automaticamente prorogati di validità per un uguale periodo temporale, a decorrere dalla data di scadenza. La decisione, concordata col Comando della Polizia Locale dell’UTI e con la SSM, nasce dalla necessità di dare attuazione a tutte le misure di restrizione sulla mobilità e spostamento delle persone fisiche, nonché di rendere anche più agevoli e più limitati (in termine temporale) i percorsi dei soggetti che devono approvvigionarsi degli alimenti e dei beni di prima necessità durante il periodo di emergenza fissati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.