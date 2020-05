A Cividale prosegue la manutenzione sulle strade

Non solo Covid19. Massimo impegno dell’Amministrazione per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto, con un occhio, però, anche alla prossima, tanto auspicata, normalità.

“La città non si è bloccata e, malgrado l’emergenza sanitaria, gli uffici tecnici comunali hanno commissionato numerosi interventi di miglioria e di manutenzione in diversi punti del centro e delle frazioni” afferma l’assessore alle manutenzioni di Cividale del Friuli Giuseppe Ruolo.

“In questo ultimo periodo abbiamo realizzato molti lavori su strade e diversi interventi anche in vista della prossima stagione estiva – spiega Ruolo - come i recenti ripristini di Strada della Bonifica a Purgessimo, della Strada verso il cimitero a Spessa, di Strada di San Gottardo, di Via del Paradiso (dietro Parco della Lesa verso Via Purgessimo). Tutti questi lavori sono stati realizzati dal Comune grazie alle somme già impegnate con l’appalto-ghiaia e grazie anche ad un impegno economico aggiuntivo che permetterà di fare delle manutenzioni anche in Via Parini, Via di Pidian, Via Bossetta, Via Mezzana, Strada di Cialla e Via Druga”.

“Si tratta di strade secondarie e bianche che vogliamo rendere sicure e percorribili dai cittadini anche in vista del post-quarantena – commenta l’assessore – ed in attesa del primo grande cantiere che il settore Lavori Pubblici seguito dalla collega di giunta Rita Cozzi aprirà prossimamente e che prevede il rifacimento del manto stradale in diversi tratti a partire dalle periferie”. In questa ottica, infatti, “all’ingresso di Spessa abbiamo fatto pulire anche i fossati – conclude Ruolo – come fase propedeutica ai prossimi interventi di riasfaltatura della strada”.