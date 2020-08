A Cividale proseguono i Parchi Animati per bambini

L’Amministrazione Comunale di Cividale del Friuli intende prolungare l’iniziativa “Parchi Animati”, attività di letture e animazione per i bambini dai 3 anni in su realizzate nel mese di luglio, anche martedì 4 agosto al Parco Italia e giovedì 6 al piazzale Morandini (Belvedere).

In ottemperanza all'Ordinanza per contrastare il Covid-19, il Sindaco ha disposto che al Parco Italia dalle 17.30 di martedì 4 e al Belvedere, giovedì, sempre dalle 17.30, l’accesso sia contingentato e nominativo, previa prenotazione. L’uso della mascherina si rende obbligatorio dall’ingresso fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dalla propria postazione, incluso il momento del deflusso. Sarà garantita la disponibilità di prodotti per l’igiene delle mani all’ingresso dell’area e l’esposizione della cartellonistica utile a dare adeguata informazione sulle misure di prevenzione e sugli obblighi imposti.

I minori degli anni 14, così come le persone non completamente autosufficienti dovranno essere sempre accompagnati da un genitore o un altro adulto familiare convivente. Si ricorda che è vietato ogni tipo di assembramento tra non conviventi e vige l’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Si informa che potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C.