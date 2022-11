A Cividale sarà un Natale green

Sostenibilità e cura dell’ambiente: queste le due parole chiave del Natale a Cividale del Friuli: “Confcommercio ha optato per un tema ambientale sviluppato nelle varie iniziative per addobbare le vie e le piazze di Cividale, in modo diverso dal solito, più attento alla situazione di emergenza energetica che stiamo vivendo - spiega il sindaco Daniela Bernardi che sottolinea – che il progetto di Confcommercio di quest’anno prevede che i classici elementi luminosi che venivano appesi in città durante le festività vengano sostituiti da un nuovo allestimento aereo senza luci; saranno inoltre posizionati abeti con lucette bianche a batteria all’esterno delle attività. Gli alberi manterranno le radici e questo permetterà di ripiantarli”.

Il coordinamento del progetto sarà seguito dal consigliere delegato alle attività produttive Manlio Boccolini che dichiara: “Sono molto contento che la proposta di Confcommercio sia piaciuta alla giunta e ai commercianti che hanno capito l’importanza di dare un segnale di attenzione anche alle difficoltà che affrontano le famiglie e le aziende a causa degli aumenti dell’energia con un cambio di immagine che spero verrà apprezzato dalle persone” e continua con un invito, “questa scelta deve essere premiata dalla clientela che, spero numerosa, sceglierà Cividale per fare i propri acquisti natalizi. L'amministrazione si sta impegnando a trovare le risorse per gli allestimenti quale aiuto alle attività commerciali in difficoltà, a fronte di aumenti ingenti dei costi sulle materie prime e sull’energia “ conclude Boccolini.

"L'amministrazione ha colto favorevolmente questa proposta e ha manifestato l'intenzione di sostenerla” commenta l'assessore Giuseppe Ruolo. Il presidente mandamentale di Confcommercio Maurizio Temporini ha quindi espresso la sua soddisfazione: “Siamo lieti che il Comune abbia colto l’input di un Natale green. Confcommercio cercherà di mantenere questo approccio anche in ulteriori progetti".