A Cividale sei nuovi posti per il servizio civile

Il Comune di Cividale del Friuli ha pubblicato l'avviso di selezione di sei operatori volontari che prenderanno parte al progetto di Servizio Civile Universale promossi dall’Ente per l'anno 2021, approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale.



Il progetto complessivo, promosso dalle A.C.L.I. su incarico dei Comuni interessati, è denominato “Culture da scoprire in FVG: Cividale, Gemona e Fiumicello Villa Vicentina”e ha come obiettivo specifico la tutela, la valorizzazione, la promozione e la fruibilità delle attività e dei beni artistici, culturali e ambientali.



I posti disponibili per gli aspiranti operatori volontari nel Comune di Cividale del Friuli sono complessivamente sei. Il primo ambito riguarda la collaborazione alla gestione della biblioteca civica e del Sistema Bibliotecario del Cividalese: un mondo in cui accanto al libro si imparerà come gestire i cataloghi online e le risorse documentarie elettroniche. Il secondo prevede il supporto dei volontari alle attività dell’U.O. Cultura Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne: i ragazzi impareranno come gestire i musei cittadini, come valorizzare i beni culturali, cos’è Agenda 2030, come si mandano informazioni utili ai media, come si gestiscono il sito web e i social di un ente pubblico (fb e instagram), come si può parlare facilmente di storia e di cultura a tutta la popolazione, di qualsiasi età. I giovani che sceglieranno il terzo percorso, infine, opereranno con la U.O. Sport Turismo Eventi Unesco prevalentemente nel settore del turismo: collaboreranno con l’Informacittà, realizzeranno eventi, si confronteranno sul campo coi visitatori sia italiani che stranieri, capiranno cosa vuol dire lavorare per i beni longobardi cittadini patrimonio Unesco.



“Tutte esperienze molto utili sia per i giovani, che potranno immergersi concretamente nelle attività comunali a favore dei cittadini – commenta il sindaco Daniela Bernardi - sia per i dipendenti dei vari uffici coinvolti che hanno sempre trovato in questi volontari un valido supporto. L’Amministrazione Comunale è sempre attenta a cogliere queste opportunità per poterle offrire ai nostri ragazzi, con soddisfazione reciproca”.



Il Servizio Civile Universale è rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni e ha una durata di 12 mesi. L’orario di svolgimento del servizio è articolato in 25 ore settimanali e prevede un riconoscimento economico pari a € 439,50 mensili. Per maggiori informazioni è possibile consultare i siti www.serviziocivile.gov.it e www.infoserviziocivile.it.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it/.



L’accesso alla piattaforma per i cittadini italiani residenti in Italia o all’estero deve avvenire esclusivamente con SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale. I cittadini appartenenti ad altri Paesi dell’Unione Europea o extra Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, potranno accedere alla piattaforma attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento.

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14:00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Tutte le info e la documentazione su www.cividale.net.