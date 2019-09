A Cividale sei posti per il Servizio civile

Il Comune di Cividale del Friuli ha pubblicato l'avviso di selezione di sei operatori volontari che prenderanno parte ai tre progetti di Servizio Civile Universale promossi dall’Ente per l'anno 2020, approvati e finanziati dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.

I progetti sono denominati: Tutti in Biblioteca; La cultura come opportunità di sviluppo; Cividale del Friuli, turisti, visitatori e cittadinanza. Il turismo come opportunità di crescita per l’individuo, la comunità e il territorio.

Per ogni attività i posti disponibili sono due. Il primo progetto riguarda la collaborazione alla gestione della biblioteca civica e del Sistema Bibliotecario del Cividalese. Il secondo prevede il supporto dei volontari alle attività dell’U.O. Cultura Politiche Comunitarie e Relazioni Esterne; i ragazzi che sceglieranno questo percorso impareranno come gestire i musei cittadini, come valorizzare i beni culturali, come informare i media, come comunicare con i cittadini anche tramite i social (fb e instagram), come si può parlare facilmente di storia e di cultura a tutta la popolazione, di qualsiasi età. I giovani che sceglieranno il terzo percorso, infine, opereranno prevalentemente nel settore del turismo, collaboreranno con l’Informacittà, realizzeranno grandi eventi, si confronteranno sul campo coi visitatori sia italiani che stranieri.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14:00 DEL 10 OTTOBRE 2019. Tutte le info e la documentazione su www.cividale.net.

Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi all’Unità Operativa Segreteria Generale/Personale/Affari Generali e Legali del Comune di Cividale del Friuli, sede comunale di Corso Paolino d’Aquileia n. 2, tel. 0432/710126 in orario di apertura al pubblico.