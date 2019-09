A Cividale torna la Festa della Zucca

Quest'anno la tradizionale Festa della zucca di Borgo Brossana si estende al centro storico di Cividale grazie alla nuova collaborazione con l'Associazione Arte cuore e... passione e il patrocinio del Comune, co-organizzatore dell'evento. La kermesse si dividerà tra il suggestivo Borgo Brossana allestito dai volontari per l'occasione con tanti appuntamenti dedicati, piazza Duomo e Largo Boiani, che ospiteranno un bellissimo programma per tutti i gusti.

Dalle 9 alle 19 potrete assistere alle esibizioni di antichi mestieri: lavorazione dello scus a cura della Pro Loco del Rojale, impagliatura delle sedie, scultura del legno, ceramiche lavorate al tornio, un maestro intagliatore di zucche che con le sue mani esperte darà vita a bellissime creazioni, oltre alle simpatiche caricature di Ricky Elizalde che daranno a tutti la possibilità di portare a casa un bel ricordo dell'evento. Senza dimenticare la presenza della scuola professionale Civiform con le sue presentazioni, mentre Arte cuore e... passione darà vita con le tante bancherelle presenti a un fantasioso mercatino di articoli fatti a mano, dedicato al gusto e ai prodotti tipici della terra. La neonata associazione Sapori Nelle Valli con le mele e i derivati, ma anche ortaggi, formaggi, salumi, miele, gubane, zafferano, lumache, farine e frico, permetterà di conoscere i sapori delle Valli del Natisone.

La gastronomia a cura di Cucina delle Valli promotore già del "Frico più lungo del mondo" e "Il frico per il Friuli" proporrà i piatti a tema: frico di zucca e castagne, gnocchi di zucca, pane alla zucca e le immancabili castagne calde con la ribolla. Ad arricchire ulteriormente l’offerta, l'esposizione di uno stand con le bellissime zucche a cura di Lisa, la partecipazione dei Tamburi Medioevali di Cividale, spazi dedicati ai più piccoli con Torototelis giocolieri del fuoco, trampolieri e giullari, teatrino, trampoli e palloncini, le irrefrenabili melodie del country dei Bunny Boots, un fantastico stand di profumatissime erbe officinali e aromatiche per tutti i gusti. Infine, ci sarà spazio anche per il concorso che premierà le tre zucche più creative.