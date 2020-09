A Cividale tornano i Mittelforum

Tre i Mittelforum, che arricchiscono il calendario di Mittelfest 2020, il primo sabato 5 settembre, alle 18, nella Chiesa S.Maria dei Battuti, che metterà a confronto il direttore artistico Haris Pasovic con il grande e geniale regista Romeo Castellucci. Due i forum con degustazione grazie alle prestigiose cantine che collaborano: domenica 6 settembre, alle 10.30, nella cantina Moschioni di via Doria, “La malaluna”, presentazione dell’omonimo libro di Maurizio Mattiuzza (in dialogo con Paolo Patui), storia di una famiglia friulana di lingua slovena stretta nelle maglie del confine orientale tra le due guerre mondiali. Domenica 13 settembre, alle 10.30, nella Cantina Zorzettig di Spessa, “La pergamena nella bottiglia”, con Angelo Floramo: assaggi e parole si mescolano bene insieme in un viaggio sensoriale, intimo, introspettivo, capace di abbinare sapienza e sapore, per raccontare l’anima della terra friulana attraverso il vino. Prenotazione obbligatoria per tutti e tre (info: www.mittelfest.org)