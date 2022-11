A Cividale weekend con lo Sbaracco e la Fiera di San Martino

Sabato 12 e domenica 13 novembre, Cividale del Friuli ha in programma un fine settimana molto ricco di proposte. Oltre al Luna Park in piazza della Resistenza, presente già da alcuni giorni, sabato e domenica la Confcommercio organizzerà lo Sbaracco con le attività commerciali cittadine che esporranno, negli stand all’esterno dei negozi, le loro proposte, a prezzi scontati, coinvolgendo i passanti in modo diverso dal solito.

Domenica 13, allo Sbaracci si affiancherà anche la Fiera di San Martino con il mercato degli ambulanti del Friuli Venezia Giulia di Confcommercio che riempiranno il centro storico con i loro banchi da Borgo di Ponte a piazza Duomo fino in largo Boiani.

Il sindaco Daniela Bernardi ha invitato a partecipare alla fiera anche alcuni espositori delle Valli del Natisone che, grazie alla collaborazione del Consorzio ambulanti Fvg di Confcommercio, saranno presenti con i prodotti del territorio.

“Ci aspettiamo un fine settimana molto attrattivo per le famiglie e i visitatori della nostra città” dichiara il consigliere delegato alle attività produttive Manlio Boccolini - dopo le limitazioni degli anni della pandemia riprendiamo pienamente la tradizione di San Martino coinvolgendo anche le Valli del Natisone come inizio di una collaborazione che si svilupperà in futuro anche attraverso il Distretto del Commercio”.

“Ringrazio tutti i protagonisti, a partire da Confcommercio, per il gran lavoro profuso – conclude Boccolini - e auguro loro giornate piene di soddisfazioni in attesa del clou natalizio”.