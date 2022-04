A Claut torna la via Crucis al ritmo dei batatocs

Dopo due anni di pandemia, a causa della quale molti dei riti paesani sono stati sospesi, la Parrocchia di San Giorgio di Claut torna a riproporre il tradizionale appuntamento con la via Crucis dei Batatocs. La rappresentazione religiosa, che si snoderà con le proprie stazioni attraverso le vie del paese, è prevista per la sera del Venerdì Santo alle 20.00.



La Via Crucis si terrà indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e sarà scandita, come sempre, dal suono dei caratteristici Batatocs clautani, che la rendono un evento unico nel proprio genere.



Il suono prodotto da questi curiosi strumenti musicali in legno ricorda quello di numerosi tamburi che vengono percossi contemporaneamente. In questo modo, l’andamento ritmico dei Batatocs vuole rappresentare simbolicamente tanto il frastuono prodotto dalle lance e dai tamburi che accompagnarono Gesù alla crocifissione, quanto il rumoreggiare che ha preceduto la sua morte.