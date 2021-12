A Codroipo cinque posti per il Servizio civile

Il dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il Bando Ordinario 2021 per la selezione dei volontari di Servizio Civile Universale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro le ore 14 del 26 gennaio 2022. Sono cinque i posti a disposizione nel Comune di Codroipo, assegnati agli uffici culturali dell'amministrazione.

Progetti e sedi sono visionabili dal seguente link: https://www.scanci.it/xnews/apl/_private/cli/INEWSa97a94aGGG/att/Tabella%20FVG%202021.pdf



Le domande online possono essere presentate esclusivamente dal sito ufficiale con lo Spid, Sistema Pubblico di Identità Digitale https://domandaonline.serviziocivile.it/

La piattaforma presenta una pagina iniziale “Domanda di partecipazione” divisa in tre sezioni (Progetto, Dati e dichiarazioni; Titoli ed esperienze) e in un tasto “Presenta la domanda”. Il giorno successivo alla presentazione della domanda il Sistema di protocollo del Dipartimento invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta di attestazione della presentazione. Sul sito www.politichegiovanilieserviziocivile.gov.it è disponibile una guida per la compilazione della domanda online.



Requisiti di ammissione alla data di presentazione della domanda: https://www.politichegiovanili.gov.it/media/lg2nbb0u/bando-ordinario_2021_13dic2021-signed.pdf



CLICCA QUI per i progetti in Fvg