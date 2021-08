A Cordenons due fasce per Miss Italia

Giovedì 2 settembre a Cordenons, nel giardino dell’auditorium Aldo Moro, alle ore 21.00, si assegneranno due titoli regionali validi per l’ammissione alle prefinali nazionali dell’ottantaduesima edizione di “Miss Italia”.



Tutte le ragazze che si sono aggiudicate, dal mese di giugno le varie selezioni, si contenderanno le fasce in palio di “Miss Rocchetta Bellezza Friuli Venezia Giulia” e “Miss Eleganza Friuli Venezia Giulia” quest’ultima istituita, per la prima volta nel 1950: in quell’anno, a “Miss Italia” partecipò al concorso Sofia Scicolone, in arte Lazzaro, futura Loren, giudicata troppo procace per il titolo, venne quindi premiata con una fascia appositamente istituita, quella di “Miss Eleganza”.



L’appuntamento, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, organizzato da Confartigianato Imprese Pordenone, Confartigianato Imprese Udine, Comune di Cordenons, CATA FVG e coordinato dall’agenzia “modashow.it” riserverà non poche sorprese: le concorrenti, oltre alla sfilata in abito elegante e body ufficiale del concorso, indosseranno anche capi proposti da sarti ed artigiani delle provincie di Pordenone ed Udine. “E’ un’importante occasione – afferma il Presidente di Confartigianato Imprese Pordenone, Silvano Pascolo - per mostrare quanto la maestria artigiana possa essere sempre motivo di orgoglio per il nostro territorio e per la nostra economia locale. Durante la sfilata sarà possibile vedere come la bellezza naturale delle pretendenti dei titoli regionali di “Miss Italia” in palio potrà essere ancor più valorizzata dalle creazioni dei nostri maestri artigiani, uniche e ammirevoli al contempo”.



Madrine: Jennifer Pavesi, “Miss Friuli Venezia Giulia 2019” e Marta Morsanutto “Miss Friuli Venezia Giulia 2020”.Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.Prenotazione e green pass obbligatori: 0434/5091; eventi@confartigianato.pordenone.it