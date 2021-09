A Cordenons torna il Magic Day

Sabato 25 settembre, alle 21, al Centro Culturale Aldo Moro, a Cordenons, in collaborazione con Ortoteatro, il Comune organizza una serata in compagnia del Mago Sirius che presenta 6° MAGIC DAY con il Rumorista Alberto Caiazza

e gli illusionisti Giorgi & Laura.



Alberto Caiazza sin da piccolo iniziò a imitare i primi rumori, e il suo interesse in quel campo è cresciuto col tempo. La sua prima apparizione televisiva avvenne nell'estate del 1988, nella trasmissione La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio, classificandosi primo. In quell'occasione egli fu elogiato dal presentatore Corrado che gli consigliò di continuare la sua attività di rumorista. Nell'estate del 1991 partecipò ai provini per la trasmissione Stasera mi butto su Rai 2 e divenne ospite di tutte le puntate essendosi rivelato la novità del programma. Da ottobre del 1991 fino a giugno del 1992 fu di scena in nella commedia Patapunfete a fianco di Oreste Lionello e Pamela Prati.



Dal 21 novembre 1991 partecipò a tutte le puntate di Crème Caramel nel varietà televisivo di Rai 1. Successivamente fu ospite nel programma Ciao Weekend, condotto da Giancarlo Magalli, trasmesso su Rai 2, e nello stesso anno girò quattro spot pubblicitari per Piaggio. Partecipò a quattro puntate del programma Sereno variabile ed in una delle puntate televisive della trasmissione Servizio a domicilio condotta da Giancarlo Magalli; successivamente fu ospite nella trasmissione Domenica in su Rai 1. Grazie a queste partecipazioni venne nominato "personaggio rivelazione" della stagione televisiva 1991.Caiazza si esibisce in altre trasmissioni, tra cui Maurizio Costanzo Show, Il grande gioco dell'oca, Beato tra le donne... È uno degli interpreti del film Bagnomaria a fianco del comico Giorgio Panariello.Alberto Giorgi e Laura sono fra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo. Con il loro stile unico che coniuga abilmente modernità e tradizione vi condurranno nel loro mondo affascinante.Hanno fatto parte del cast di "The illusionists 1903" una delle più importanti produzioni al mondo di illusionismo. Record di incassi a Broadway e tuttora la più venduta produzione di magia del pianeta.La loro unicità li ha portati a vincere i più ambiti premi del settore a livello internazionale. Tra i più importanti il 2° Posto al Shanghai Magic Festival nel 2009 ed il prestigioso “Mandrake d’or” a Parigi nel 2008 come illusionisti. Nel 2010 sono insigniti del “Trofeo Magic Stars” nel Teatro Princesse Grace in occasione del 25° Montecarlo Magic Stars, su invito della Principessa Stefanie di Monaco.Oltre ai molti premi e passaggi televisivi nazionali e internazionali che hanno segnato loro la carriera il loro lavoro stilistico li porta allo sviluppo di un universo unico e magico costellato di macchine incredibili ispirate dalle più belle fantasticherie di Jules Verne e G.H. Wells. I loro personaggi sembrano uscire dalle prime pagine di un loro romanzo o da un moderno film di Tim Burton, per l’approccio innovativo e visionario. L’eleganza dell’esecuzione e le loro incredibili illusioni, vi incanteranno trascinandovi con i numeri visuali e avvincenti dall’approccio unico in una fantasica avventura ed esperienza magica.A condurre la serata sarà il mago Sirius, che in queste occasioni sale sulla scena in veste di presentatore e mago comico. Smessi “gli stanchi smoking ormai non più attuali”, ha scelto una strada diversa, affermandosi anche per la sua simpatia, oltre che per l’originalità. Il suo curriculum vanta diverse apparizioni in programmi televisivi, fra quali nel 1998 “La ruota della fortuna” di Mike Bongiorno, nel 1999 , la “Vita in diretta” su Rai Uno e nel 2001 “Verissimo” e “Studio aperto”, ancora nelle reti Mediaset.Da oltre dieci anni propone, oltre alla magia comica, una serie di festival e gala nei quali si esibiscono maghi e cabarettisti molto apprezzati.Ingresso gratuito con prenotazione telefonica obbligatoria effettuabile dal 20 al 24 settembre con orario 9/13 e 15/19.L'ingresso dovrà avvenire secondo le disposizioni di legge in vigore al momento della manifestazione (obbligatorio il green pass).