A Coseano taglio del nastro del nuovo polo educativo

Oggi la scuola è ripartita e, questa mattina, salutando tutti gli studenti che tornano sui banchi in Friuli Venezia Giulia, l'assessore regionale all'Istruzione Alessia Rosolen è intervenuta all'inaugurazione del polo educativo di Coseano. Alla cerimonia hanno preso parte anche il sindaco, diversi primi cittadini della zona, il presidente della Comunità Collinare, insegnanti, dipendenti del plesso, associazioni e tanti alunni coi loro genitori.

Rosolen ha sottolineato che la scuola riparte con più tranquillità rispetto agli anni passati (ma sempre con tanta prudenza) e che lo fa col prezioso contributo di tutto personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), con un grande lavoro fatto dall'Ufficio scolastico regionale e dagli Uffici scolastici provinciali. Riparte col supporto fondamentale e concreto della Regione che ha stanziato i fondi necessari a risolvere le criticità che interessano la scuola da ormai molti anni.

Grazie a un accordo per tre milioni di euro già approvato, l'Amministrazione regionale mette a disposizione della scuola nuove figure tra personale Ata e quello di sostegno, con particolare attenzione a un tema caro a tutte le politiche regionali del Friuli Venezia Giulia, quello del calo demografico. Per quest'ultimo aspetto l'assessore all'Istruzione ha rimarcato come la Regione si stia muovendo con forza per mettere in atto una serie di interventi.

L'esponente della Giunta ha sottolineato, ancora, che sulle lingue e sull'incremento della didattica si gioca la grande sfida e il futuro dei nostri ragazzi, dei giovani del Friuli Venezia Giulia su cui l'amministrazione regionale investe risorse importanti; l'apprendimento, infatti, non è un dovere ma prima di tutto una grandissima opportunità.

Per la ristrutturazione e l'ampliamento del polo scolastico e sportivo di Coseano sono stati impiegati 4 milioni di euro, in larga parte stanziati dalla Regione. I fondi sono stati impiegati per mettere in sicurezza tutti i locali di infanzia, primaria, secondaria di primo grado, palestra e per efficientarli energeticamente. Questo plesso è infatti esempio e modello anche di rispetto e tutela dell'ambiente.

Il polo di Coseano fa parte dell'istituto comprensivo di Basiliano e Sedegliano guidato, dal 1. settembre scorso, da un nuovo dirigente. La scuola dell'infanzia ha un bacino di una quarantina di bambini del comune, anche se ci sono anche allievi che provengono da fuori paese, così come per la primaria (circa 70 utenti). La scuola secondaria di primo grado (110 ragazzi), invece, vede una collaborazione storica col comune di Flaibano, con molti giovani che provengono dai comuni limitrofi.