A dicembre 'Io compro a Udine'

Una campagna pubblicitaria del Comune di Udine inviterà i cittadini a preferire l’offerta della città per gli acquisti del mese di dicembre. I messaggi avranno come protagonista lo slogan “Io compro a Udine” e punteranno a ricordare agli udinesi la grande scelta di animazione, eventi culturali e shopping che possono trovare in queste settimane. Una proposta che si estende dai negozi ai servizi, dalle botteghe artigiane ai mercati, dall’ospitalità alla ristorazione. Con un contorno di allestimenti, illuminazione natalizia e decorazioni capace di aggiungere un’atmosfera speciale ai momenti trascorsi passeggiando tra le vie e le piazze udinesi.

Ogni giorno, da domenica 12 a martedì 21 dicembre, una campagna di grande impatto e frequenza, concertata con le principali associazioni di categoria tra cui Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Coldiretti, ricorderà come la decisione di fare gli acquisti in città rappresenti un aiuto all’economia del territorio e una scelta nel segno della sostenibilità.

Per favorire l’accesso nei prossimi fine settimana, il Comune di Udine ha inoltre previsto di concedere gratuitamente il parcheggio nelle strutture coperte durante i weekend dell’11 e 12 e del 18 e 19 dicembre, oltre che dell’8 e 9 gennaio.

“In un’ottica di attrattività turistica, avere un’offerta di prodotti e servizi più forte e più ricca rappresenta un obiettivo importante al quale puntare. In questo senso ci sentiamo in dovere di sollecitare la città a fare sistema, a essere unita. Sostenendo le attività dell’area comunale possiamo presentarci in modo più interessante a chi viene a scoprire Udine e, in questo modo, fargli venire il desiderio di ritornare grazie a un’ospitalità di valore, a servizi qualificati e a una proposta di shopping diversificata, originale e legata al territorio", ha affermato Maurizio Franz, assessore al Commercio e Attività Produttive del Comune di Udine.