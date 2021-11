A dicembre riapre la Ludoteca di via del Sale a Udine

Riapre a dicembre la Ludoteca di via del Sale, a Udine. Già attivate le procedure di gara per l’affidamento del servizio di gestione, che riguarda anche il Ludobus - l’animazione sul territorio - e l’incarico per la gestione del Summer Play Camp 11-14 anni per l’anno 2022.



“La giunta, considerata l’importante valenza sociale ed educativa dei servizi offerti dalla Ludoteca comunale, il 16 settembre 2021 ha stabilito le linee generali per la riapertura al pubblico della sede di via del Sale, dopo la chiusura determinata dalla pandemia di Covid-19 - spiega l’assessore Elisabetta Marioni -. Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale, la valorizzazione del gioco nei suoi aspetti educativi, sociali e culturali, che sono trasversali rispetto alle diverse fasce d’età (bambini, ragazzi, adulti e anziani). Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, che è stato rivisto in considerazione della normativa anti Covid, la Ludoteca sarà aperta dal martedì al sabato, dalle 16 alle 19 Il sabato è prevista anche l’apertura serale, dalle 20.30 alle 23.30, e il giovedì mattina, dalle 9 alle 12”.



“La Ludoteca è un luogo dedicato al gioco e alla promozione della cultura ludica - prosegue l'assessore -, un luogo di relazioni intergenerazionali ed uno spazio educativo che favorisce il benessere psicofisico individuale e collettivo, estremamente prezioso ora che, in conseguenza della pandemia, si sono allentati i rapporti sociali ed i bambini, per lungo tempo, hanno perduto quella consuetudine al gioco di gruppo, che risulta determinante per la loro formazione. Per accedere le persone dovranno prenotarsi tramite il sito istituzionale del Comune (www.comune.udine.it). Di norma l’utente potrà prenotare un solo ingresso al giorno, con la permanenza di un’ora e 25 minuti. Sono previsti, infatti, due ingressi: il primo dalle 16 alle 17.25 e il secondo dalle 17.35 alle 19, con una pausa di 10 minuti per evitare gli assembramenti e procedere alle operazioni di sanificazione. Il giovedì mattina il primo ingresso sarà dalle 9 alle 10.25 e il secondo dalle 10.35 alle 12, mentre il sabato sera gli ingressi saranno dalle 20.30 alle 21.25 e dalle 21.35 alle 23 oppure gli utenti potranno optare per l’intera fascia oraria di apertura (3 ore). Qualora vi siano posti disponibili, gli utenti potranno prenotare il secondo ingresso direttamente in Ludoteca”.“La modalità proposta potrà essere modificata nel corso del servizio per calibrare l’offerta alle richieste dell’utenza, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti. L’accesso è riservato alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19. All’interno della Ludoteca sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina (con le eccezioni previste dalla normativa), la pulizia delle mani prima dell’utilizzo dei giochi e il mantenimento di gruppi di gioco il più possibile stabili. Negli orari di apertura al pubblico sarà attivo il prestito dei giochi, che sarà garantito anche nel caso in cui fosse necessaria la chiusura al pubblico della Ludoteca per l’aggravarsi della situazione pandemica. Per quanto riguarda la fascia d’età da 0 a 36 mesi, si ritiene di non lasciare a disposizione dell’utenza l’area morbida dedicata al piano terra (tappetoni, cuscini, ecc.) in quanto di difficile igienizzazione. Sono previste, invece, il giovedì mattina, attività di laboratorio ludico progettate per i più piccoli. È evidente che le nuove regole comporteranno alcune modifiche nell’organizzazione del servizio di Ludoteca, così come l’utenza ha avuto modo di conoscere ed apprezzare (nel 2019 la Ludoteca ha registrato oltre 20mila presenze e 3760 nei soli mesi di gennaio e febbraio 2020). Si vuole, comunque, sottolineare che, seppure con le limitazioni che l’attuale situazione richiede al fine di salvaguardare la salute individuale e collettiva, l’apertura della Ludoteca nel mese di dicembre costituirà un momento significativo per quanto riguarda la “ricostruzione” della socialità e di grande gioia e speranza per le famiglie, i bambini, i ragazzi e gli anziani della città di Udine - conclude l'assessore -”.