A disposizione l'Atlante dell'avifauna della stagione fredda

Tringa Fvg - il nodo locale dell'associazione italiana di birdwatching Ebn Italia (European Birdwatching Network Italia) che da qualche anno si occupa anche della raccolta di dati e della realizzazione di lavori divulgativi e scientifici sull'avifauna, in particolare nella provincia di Udine, condividendoli poi gratuitamente a tutti gli interessati - in occasione delle limitazioni agli spostamenti conseguenti alla diffusione del Covid, durante l'inverno 2020-2021 si è concentrata in modo mirato sul contesto comunale udinese e ha realizzato l'Atlante Comunale di Udine "Avifauna della Stagione Fredda 2020-2021”.

Il testo è stato ottenuto, come descritto nella breve parte introduttiva, elaborando oltre 8mila dati raccolti nei tre mesi della "Stagione Fredda", dal 15 novembre 2020 al 15 febbraio 2021, relativi a 103 specie osservate in territorio comunale, con la loro distribuzione all'interno di una cartografia con reticolo 1km x 1km, ciascuna corredata da un testo innovativo incentrato sull'ambito comunale, con i riferimenti alle segnalazioni più interessanti e la relativa fenologia della specie. Ogni pagina è abbellita da un disegno originale. I testi sono intervallati da foto scattate nella maggior parte dei casi in ambito urbano udinese. Il lavoro si completa con un elenco delle specie potenzialmente presenti ma non contattate e da un aggiornamento della check list comunale.

Al seguente link, una breve presentazione: https://tringa-fvg.blogspot.com/2021/03/atlanti-comunali-tringa-fvg-udine.html

Ai seguenti link è invece possibile scaricare gratuitamente l’intero lavoro a bassa risoluzione (http://bit.ly/3eEGirI) e ad alta risoluzione (http://bit.ly/3tcodFg).

L’intento, come spiega Gabriele Zamò, referente di Tringa Fvg, è quello di far giungere il lavoro al maggior numero di interessati, appassionati, curiosi, diventando strumento per conoscere e tutelare la natura che ci circonda anche in questo complesso periodo storico.