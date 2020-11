A Dolegna del Collio si festeggia San Martino

"Proprio come sono abituati a fare con fatica e dedizione i contadini che, centimetro dopo centimetro, strappano dalla terra i loro prodotti, anche noi come intera comunità regionale dobbiamo riuscire a vincere, centimetro dopo centimetro, questa pandemia". Lo ha auspicato oggi a Dolegna del Collio il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, intervenendo alle celebrazioni legate alla Giornata del Ringraziamento per gli agricoltori.

"L'Assemblea legislativa Fvg - ha proseguito Zanin - ha aderito con piacere a questo invito che rappresenta il coraggio e la speranza di un mondo che va avanti nonostante le difficoltà. Molte iniziative sono state rinviate o annullate a causa del Covid-19 e, quindi, quello odierno rappresenta un messaggio di speranza. Desidero esprimere incoraggiamento e vicinanza a chi, di fatto, compie un atto fondamentale per la vita sociale e comunitaria dell'uomo: produrre".

L'appuntamento odierno coincide tradizionalmente con la giornata di San Martino e si è concluso con la benedizione dei mezzi agricoli parcheggiati davanti il Municipio di Dolegna, dopo la Messa solenne ospitata nell'attigua chiesa di San Giuseppe.

Il rito è stato officiato da Monsignor Paolo Nutarelli che, nel corso dell'omelia, ha esortato i presenti "a ringraziare per i doni della terra e per coloro che la coltivano. Questo ringraziamento giunge in un periodo difficile, ma ci permette comunque di vivere le nostre tradizioni. L'acqua della benedizione - ha concluso - è un bene prezioso, base dell'agricoltura e bene da proteggere in attesa che il tempo dell'emergenza possa rivelarsi tempo di rinascita e solidarietà".

Alle celebrazioni, quest'anno orfane dei premi Falcetto d'oro e Foglia d'oro, hanno preso parte anche il consigliere regionale Diego Bernardis (Lega), il sindaco di Dolegna, Carlo Comis, quello di Prepotto, Mariaclara Forti, il consigliere comunale di Corno di Rosazzo con delega all'Agricoltura, Ariedo Gigante (in rappresentanza anche del Consorzio Colli Orientali) e il rappresentante locale della Coldiretti, Michele Buiatti.

"L'agricoltura è un settore primario, perché da esso - ha evidenziato Zanin - partono la vita e la dignità dell'uomo che lavora. Durante gli anni che hanno preceduto la pandemia sembrava che la produzione di beni reali fosse stata messa in secondo piano rispetto a quella dei servizi. Un ricorso alle banche e alla finanza per creare risorse dal nulla, creando una leva che trasformava gli individui in consumatori. Riscoprire i valori della produzione del primario è un viatico per recuperare il senso profondo della dignità umana, del lavoro e della fatica contro la speculazione".

"La pandemia - ha aggiunto ancora - ci sta riconducendo verso i valori reali, facendoci ritrovare in questa piazza per ricordare chi, lavorando con amore la terra, produce beni e servizi. Giusto ringraziare l'intera comunità degli agricoltori Fvg, dal primo all'ultimo: coloro che, coltivando ogni giorno la terra, consentono a questa straordinaria regione di essere quello che è, testimoniando coraggio e la speranza di andare avanti".

"Rivolgo infine un appello all'unità: la fase successiva - ha concluso Zanin - sarà più dura da affrontare e servirà recuperare l'insegnamento dell'agricoltore che sa bene cosa vuol dire fare squadra. Il nemico non è chi ci sta a fianco, ma il virus da combattere".

Il consigliere Bernardis ha ricordato che "Dolegna del Collio è un Comune prettamente vitivinicolo dove operano circa 40 aziende del settore e questa giornata è sempre molto significativa. Plaudo all'iniziativa del sindaco che, nonostante l'emergenza sanitaria, ha voluto onorarla egualmente con un appuntamento simbolico, ma dall'alto valore e dalla grande importanza per la comunità agricola".

Il sindaco Comis, infine, ha sottolineato di avere voluto confermare questa ricorrenza "perché bisogna dare dei segnali di vita per sostenere la speranza, fornendo indicazioni forti per evitare di farci opprimere dal virus".