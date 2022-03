A due anni dal Covid, la Cri di Gorizia prosegue con l'attività

Sono trascorsi ormai due anni dall’inizio dell’emergenza sanitaria causata dal COVID 19 che ha portato notevoli cambiamenti nel tessuto sociale della nostra comunità e che vede ancora oggi le Volontarie e i Volontari del Comitato di Gorizia della Croce Rossa Italiana impegnati per supportare direttamente le fasce della popolazione più vulnerabili. Nel corso dell’emergenza ad integrazione delle attività di base come il recapito a domicilio di farmaci e spese, piccole commissioni di varia natura e trasporti sociali si sono aggiunti i turni per l’assistenza/accoglienza per la somministrazione dei vaccini alla popolazione, in un primo tempo presso l’Ospedale di Gorizia e di Monfalcone e dal 15 marzo 2021 presso il Centro Vaccini di Via della Barca nel quartiere fieristico cittadino. Il Centro Vaccini è una struttura operativa modulare creata dall’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI) per la somministrazione delle dosi del vaccino SARS-Cov-2 Mrna funzionante sette giorni su sette dalle 08.00 sino alle 20.00. La struttura è articolata su più aree d’impiego: accoglienza che provvede alla verifica della documentazione di accesso al Centro, pre-triage clinico effettuato da medici civili e militari, box vaccini con personale sanitario”vaccinatore” con annessa sala di emergenza medica in caso di necessità, post vaccino nella quale il vaccinato sosta da 15’ a 30’ dopo la somministrazione del vaccino. Proprio in tale ambito forniscono il loro costante, prezioso e insostituibile supporto i Volontari CRI del Comitato goriziano in qualità sia di medici vaccinatori sia di addetti alle varie aree d’impiego sulla base delle necessità quotidiane ed in virtù di una programmazione ad hoc che vede coinvolti anche Volontari appartenenti ad altre realtà associative del territorio come i Gruppi comunali di Protezione Civile e la Confraternita Misericordie di Cormons. La presidente locale della CRI, Ariella Testa ha espresso la sua personale e incondizionata soddisfazione e l’apprezzamento per i risultati raggiunti in questi due anni di emergenza sanitaria dai suoi Volontari, dove oltre a raggiungere con atti concreti la cittadinanza del territorio in difficoltà, ha visto le varie associazioni di volontariato operare in maniera sinergica al fine di raggiungere all’unisono gli obiettivi prefissati.



Volontari CRI nel servizio a domicilio “Tempo della Gentilezza”

Servizio Trasporti Sanitari

Centro Vaccini COVID di Gorzia

Forse più delle parole risultano essere più significativi i dati complessivi relativi ai servizi resi a sostegno della cittadinanza. In particolare dal 15 marzo 2020 al 28 febbraio 2022 sono stati effettuati 8.366 turni da 86 Volontari CRI-GO per un totale di 25.778 ore di servizio di cui 4.289 nei Centri Vaccinali, percorsi 35.706 Km., eseguito 501 trasporti socio-sanitari con ambulanza o con altro automezzo dedicato, recapitato a domicilio 307 farmaci, 516 spese, fornito informazioni varie a 2055 richieste e distribuito oltre 3.000 mascherine protettive. Inoltre, è stato attivato, sin dai primi giorni di emergenza, il servizio di orientamento psicologico e mantenuto aperto, anche nel corso del lockdown, l’ambulatorio di Via Codelli n. 7in città, che ha fornito assistenza medica e infermieristica per 2.072 accessi. E’ da precisare inoltre che continuano ad essere attivi i servizi istituzionali, a solo titolo di esempio il magazzino sociale ha continuato la sua essenziale e fondamentale opera di aiuto e sostegno a tutti coloro che ne fatto richiesta nell’ambito del programma nazionale “CRI per le Persone” supportando nel corso del 2021, circa 300 nuclei famigliari per un totale di 958 persone oltre a 212 accessi per il ritiro di capi di vestiario o le attività formative di primo soccorso o per l’esecuzione di manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione (BLSD) in età adulta e pediatrica in presenza o in modalità “didattica a distanza” (DAD) per Volontari o esterni al comitato come personale di ditte, industrie, scuole e centri commerciali presenti nel territorio isontino per oltre 500 persone formate complessivamente.Tutte le attività del Comitato goriziano, a partire dal 15 marzo 2020, sono sempre pianificate, organizzate e monitorizzate da una Sala Operativa Locale (SOL), aperta sette/sette giornate, con un utenza telefonica dedicata 389 12 42025. La SOL è stata attivata nel corso delle primissime ore di emergenza sanitaria per disporre di uno strumento operativo di coordinamento e di riferimento non solo per i Volontari CRI, ma in particolare per la cittadinanza e per le Istituzioni locali.In una lettera aperta ai Volontari CRI, il presidente nazionale avv. Francesco Rocca ha sottolineato che “Non è ancora finita. E non dobbiamo arretrare di un passo. La battaglia contro il Covid-19 è logorante, ma c’è in ballo il futuro di tutti noi. Questa pandemia ha cambiato la visione delle cose e fatto emergere fragilità, insicurezze. Abbiamo dovuto iniziare a vivere distanti e fare i conti con la solitudine. I ritmi abituali delle nostre esistenze sono stati completamente stravolti. Per troppi, questo periodo ha significato anche la perdita del lavoro, l’affacciarsi a una vulnerabilità mai conosciuta prima. La Croce Rossa Italiana ha risposto all’emergenza, sin dall’inizio, mettendo avanti a ciascun servizio la gentilezza. Abbiamo tenuto la mano dei pazienti nelle ambulanze in biocontenimento, rimanendo vicini ai malati nelle strutture sanitarie e bussando alle porte di chi era solo. Attraverso il servizio di ascolto psicologico nessuno è rimasto solo con le proprie paure. Le nostre donne e i nostri uomini hanno suonato ai campanelli delle case degli italiani portando spese, farmaci ma, soprattutto, sorrisi e calore.”Piccoli gesti quotidiani di centinaia di Volontarie e Volontari della Croce Rossa, goriziana compresi quelli “temporanei”, accorsi dalla società civile del nostro Paese per sentirsi utili al prossimo in questo difficile periodo di emergenza. Ed ecco come le attività della CRI si sono intensificate, adattandosi alle nuove sfide e alle molteplici esigenze del territorio. Infatti, le persone anziane immuno-depresse ed in difficoltà sono state e lo sono ancora oggi a due anni dall’inizio delle emergenza supportate con i servizi a domicilio di spese, farmaci e commissioni, trasporti e tanto altro. I Volontari hanno così dato vita ad un circolo virtuoso di Solidarietà e Umanità, azione che è stata riconosciuta dalle Istituzioni locali, ma in particolare dai Beneficiari dei vari servizi e che riempie i Volontari di soddisfazione per quanto fatto in questi due anni.Molto interessante al riguardo la testimonianza della Volontaria dell’Area “Giovani” Beatrice Piciulin, all’epoca appena diciottenne e oggi studentessa del II anno di Medicina e Chirurgia, che nel corso del lockdown frequentava l’ultimo anno del locale liceo scientifico “Duca degli Abruzzi”. La Volontaria, nonostante i gravosi impegni scolastici in prossimità dell’esame di maturità, si recava quasi quotidianamente presso la Sala Operativa Locale della CRI di Via Codelli mettendo a disposizione della comunità territoriale il suo tempo per garantire con generosità e spirito di abnegazione la continuità nei servizi alla persona nell’ambito del programma nazionale CRI “il tempo delle gentilezza”. Proprio in tale veste la giovane al rientro dal suo primo servizio a domicilio, visibilmente turbata ha raccontato che l’esperienza diretta fatta con una realtà del tutto nuova per Lei a contatto con persone anziane spesso prive di legami affettivi nel territorio, con patologie anche di una certa gravità, con problemi economici ha messo in rilievo una parte sommersa della società per nulla conosciuta che per un giovane è risultato essere altamente formativo, contribuendo così a conoscere persone che al di la della consegna di un bene (spese, farmaci…) necessitano di un sorriso e una parola che sono le vere medicine dell’anima.In sintesi CRI Gorizia continua con le attività dalle visite specialistiche alla farmacia solidale fino al sostegno alimentare per l’infanzia e al supporto psicologico passando per il trasporti socio sanitari. per rispondere in maniera concreta al crescente bisogno di sostegno delle fasce più fragili della popolazione del territorio.Il magazine Sanità e Benessere nel numero di gennaio ha intervistato il Presidente della CRI Francesco Rocca tracciando un bilancio del 2021 e un auspicio per il 2022 "L'augurio per il 2022 è di mettersi gradualmente alle spalle questo terribile periodo, traendo da esso l'insegnamento che "nessuno si salva da solo" e che la solidarietà e l'umanità, sempre e comunque, devono essere valori primari del futuro che verrà".Nel frattempo, sta bussando alla porta una nuova emergenza, la crisi Ucraino-Russa, che non troverà impreparata la Croce Rossa di Gorizia, sempre in prima linea.