A Emily Del Zotto il premio Evergreen Life Foundation

All'Isis Magrini Marchetti di Gemona del Friuli si è tenuta la consegna della sesta borsa di studio promossa dalla Evergreen Life Foundation Onlus, la fondazione attraverso la quale l’omonima azienda di San Giovanni al Natisone, nota per il suo brevetto legato all’Infuso di Foglie d’Olivo, premia giovani studenti meritevoli in tutta la regione. Un appuntamento ormai consolidato ed estremamente apprezzato dalla Dirigenza scolastica dell’Istituto che, quest’anno, ha visto la studentessa Emily Del Zotto aggiudicarsi il premio, un assegno pari a 4.500 euro suddiviso in tre tranches annuali da 1.500 euro. Emily si è diplomata al Liceo Scientifico Isis Magrini Marchetti con una votazione di 100 e lode e una media dei voti del 9,36. Un percorso scolastico eccellente che Emily, grazie al supporto economico ricevuto, potrà proseguire presso la Facoltà di Giurisprudenza di Udine. Il suo sogno? Diventare Pubblico Ministero.

"La nostra Fondazione si impegna da anni per garantire un futuro all’insegna della realizzazione scolastica e professionale a tutti quei ragazzi ricchi di potenziale che spesso, per cause economiche, non ne hanno la possibilità", dichiara Alessandra Pesle, Presidente della Evergreen Life Foundation Onlus, che prosegue: “Siamo felici di essere arrivati alla sesta edizione di questo premio e di aver rincontrato anche Tatiana e Raluca, le ragazze che hanno ricevuto la borsa di studio i precedenti anni e che stanno frequentando con successo i rispettivi percorsi universitari”.

Come per le edizioni precedenti, la Fondazione ha basato la sua scelta tenendo conto 3 diversi parametri: il voto di diploma, i meriti scolastici ricevuti negli anni e il reddito familiare. La scelta è strettamente vincolata anche all’iscrizione universitaria.

Hanno partecipato alla premiazione il Sindaco di Gemona Roberto Revelant, il Presidente del Consiglio di Istituto Bruno Andreussi, il Dirigente Scolastico Marco Tommasi, il Direttore Amministrativo Roberto Molinaro, la Vice Presidente della Fondazione Silvia Pesle, la Consigliera della Fondazione Giovanna Pesle e, in rappresentanza della rete di Incaricati di Vendita, il Top Leader Dario Venturini. Quest’ultimo ha tenuto un intervento molto apprezzato dal titolo “Credere per vedere... la potenza della Visione per realizzare i propri sogni” per spiegare a tutti gli studenti presenti l’importanza di credere nelle proprie potenzialità e di avere un pensiero positivo per raggiungere gli obiettivi desiderati, in qualsiasi campo.