A Ervino Gigante il premio Santo Stefano 2021

Ancora un Santo Stefano, a Ronchi dei Legionari, davvero diverso dal solito. Ma con una tradizione che continua. Quella della consegna del premio dedicato al patrono del rione di Vermegliano.

Ervino Gigante, classe 1949, nativo di Muzzana del Turgnano, ha ricevuto, nel corso della messa solenne, il premio Santo Stefano 2021. Un riconoscimento che, annualmente, la parrocchia assegna, di concerto con l'amministrazione comunale, a chi si è dato da fare e ha speso tempo ed energie per il miglioramento della comunità cittadina.

A consegnarlo, come sempre avviene, il sindaco Livio Vecchiet e il parroco di San Lorenzo, monsignor Ignazio Sudoso. Gigante è arrivato a Ronchi dei Legionari nel 1983 e, nonostante alcune difficoltà personali, si è da subito ambientato nella cittadina. È stato grazie a don Paolo Bonetti che si è avvicinato alla chiesa e alle sue necessità, a partire dalla sagra.

"All’inizio ero addetto alla griglia ma poi, mancando persone, ho iniziato a fare sempre di più”, ammette Ervino, e poi all’interno della chiesa stessa. “Non sono un sagrestano, c’è già la signora Ada che svolge egregiamente questo servizio – ammette Gigante – ma sono un semplice collaboratore”.

Collaboratore che non si è mai stancato e, sentitosi accolto nella nuova comunità, ha deciso per quasi quarant’anni di esserne parte attiva. Gigante, però, ha dato una mano anche fuori da Vermegliano. Si è recato con l’ufficio missionario in Africa, in Costa d’Avorio, precisamente a Bouaké e poi in Romania per ben otto volte. “Una volta anche in Bulgaria”, precisa, ricordando come il primo impatto con la società e la cultura africana non sia stato facile. “Mi sono trovato spiazzato, ma poi ho conosciuto e apprezzato quanto ho trovato e quanto c’era da fare”.

“La festa, ancora una volta, è venuta meno. Ma nonostante questa scelta, doverosa e responsabile – ha detto Vecchiet – non potevamo non dire grazie ad una persona che si è spesa molto per la città e per la sua gente. Un grazie che rafforza il senso di comunità che noi tutti siamo chiamati a costruire e rafforzare”.