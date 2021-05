A Fagagna nasce il magazzino del riciclaggio delle cose vecchie e usate

A Fagagna, su iniziativa dell’Associazione Volontari del Friuli Venezia Giulia, è stato inaugurato con notevole successo il magazzino del riciclaggio degli oggetti usati, ospitato nell'ex fabbrica di manifatture calzaturiere Toniutti, all’incrocio di Via Armando Diaz con Via San Antonio.



L’iniziativa vuole, così, mettere a disposizione dei cittadini un magazzino dove portare le cose dismesse, mobili, oggetti vari, elettrodomestici riusabili, che altrimenti verrebbero portati in discarica e distrutti, mentre in questo modo possono essere di utilità ad altre persone che hanno bisogno.



L’Associazione con i suoi volontari effettua sgomberi e le donazioni degli oggetti da parte dei privati possono essere fatte in seguito di un trasloco, per il rinnovo dell’arredamento di casa o per la scomparsa di un parente. Chi è interessato a cedere i propri oggetti all’associazione può telefonare al cell. 392 8445597 o portarli direttamente nelle ore di apertura del magazzino, così pure chi è in cerca di un oggetto da riciclare che può essere ancora utile, anche agli hobbisti dei mercatini dell’usato e dell’antiquariato.



Sono già molte le persone che hanno donato all’associazione piccoli mobili, oggettistica varia, riviste e libri, cose vecchie in disuso e altre mercanzie, chi è interessato al riuso può lasciare una offerta all’associazione per l’attività sociale svolta. L’associazione è organizzata per lo sgombero di solai a cantine da cose vecchie e in disuso. La stessa collabora con lae laper quanto riguarda il ritiro di indumenti e vestiti che possono essere riutilizzati da persone bisognose che si trovano in difficoltà economiche o con figli piccoli che possono riusare gli abiti dei bambini dismessi perché cresciuti.“Vogliamo sensibilizzare la gente – spiega il presidente-, promuovendo stili di vita ecocompatibili indirizzati al riuso delle cose passate ma che hanno una loro vita, basti pensare ai giocattoli per bambini, dei quali tante famiglie non sono in condizioni di poterli acquistare per i loro figli in quanto economicamente disagiate.Il magazzino è aperto in orario estivo il lunedì dalle ore 14 alle ore 18; invernale dalle ore 14 alle 16, per contatti con l’associazione in caso di necessità di apertura in altri orari per lo scarico di oggetti telefonare al cell. 392 8445597