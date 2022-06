A Fagagna, quattro giorni di festa per il Complesso Bandistico

Oggi, giovedì 23 giugno, inizia ufficialmente la “Festa della Banda”, una ricorrenza che dal 2002 si ripropone presso la Corte del Municipio a Fagagna. Quest’anno sarà l’occasione anche per festeggiare i 60 anni di attività del Complesso Bandistico con diverse novità e proposte per il pubblico.

La manifestazione, ormai consolidata in paese, è intensamente attesa non solo dai componenti che si impegnano a organizzarla, ma soprattutto da tutte quelle persone che sono affezionate alla banda e alla sua attività, portata avanti dal 1962, anno della sua fondazione.

Gli spettacoli si susseguiranno per tutto il fine settimana, con una proposta musicale che spazia da quella tradizionale bandistica a diversi altri generi, il tutto nella splendida cornice del paese collinare.

Aprirà la festa, come da tradizione, il Complesso Bandistico di Fagagna, diretto dal maestro Mauro Verona, con un concerto che andrà a ripercorrere i 60 anni di musica della Banda, assieme alla presentazione di un libro celebrativo realizzato per l’occasione.

Le bande che si esibiranno nei giorni seguenti sono quelle degli amici di Cividale il venerdì sera, la serata di sabato sarà impreziosita dalla partecipazione della Fanfara Congedati della Folgore e domenica si uniranno ai festeggiamenti il Corpo Bandistico Santa Cecilia di Pradamano e la Nuova Banda di Orzano.

Il dopo cena di venerdì sarà allietato da Furio dei Pitura Freska e gli SKA-J, da Guglielmo e le Bronze Scuerte il sabato, mentre domenica sera l’estrazione della lotteria sarà affidata al mitico Sdrindule.

Il presidente Francesco Coletti invita tutti gli ex suonatori e amici del Complesso Bandistico a partecipare per festeggiare assieme questi primi 60 anni di attività aggiungendo che “la festa è un modo per ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo”.

Non mancheranno fornitissimi chioschi, le cui specialità quest’anno saranno la costa cotta alla brace e gli arrosticini, il tutto accompagnato dalla buona musica in un clima di festa e ritrovata serenità.