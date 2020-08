A Fagagna tutto pronto per la 130a Corsa degli Asini

È tutto pronto a Fagagna per l'attesa 130esima edizione della rinomatissima “Corsa degli Asini”. Tutto il paese si è mobilitato per far sì che questo straordinario evento avesse luogo, per non interrompere una tradizione che ha resistito indenne a due guerre mondiali e ad un terremoto devastante.



“Abbiamo fortemente voluto fare la festa DEL paese PER il paese, ascoltando le opinioni e il volere comune – ha sostenuto il presidente della Pro Loco Giancarlo Lizzi - Sarà sicuramente molto impegnativo ma c'è la consapevolezza che tutto verrà fatto nel rispetto delle regole, per mantenere viva una ricorrenza tra le più importanti e longeve del nostro territorio.”



Quest'anno i Festeggiamenti settembrini, causa Coronavirus, saranno pertanto limitati ad un solo weekend. Inizieranno venerdì 4 settembre con un concerto del Complesso Bandistico di Fagagna per concludersi poi domenica 6 con l'attesissima gara asinina.



, visto l'esiguo numero dei posti disponibili all'interno del “Mussodromo” di piazza Unità. Il ridotto numero di spettatori sarà funzionale alle nuove regole di distanziamento, per permettere a tutti sicurezza e divertimento.Sempre in adeguamento alle norme anti-Covid, anche l’offerta gastronomica della sagra - che varia dai tradizionali formaggi alle gustose specialità asinine - è stata adattata. Durante le giornate di festeggiamenti verrà garantito il servizio al tavolo e la consultazione del menù sarà disponibile attraverso lettura del QR-code.sul sito, scrivendo una mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@prolocofagagna.it oppure via WhatsApp al numero +39 0432 812162.In alternativa, saranno disponibili fisicamente dalla prossima settimana presso l'Ufficio Turistico di Fagagna (sito presso il Municipio), da lunedì a venerdì, dalle 18.00 alle 20.00.