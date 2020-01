A Farra d'Isonzo appuntamento con le stelle

Primo appuntamento dell’anno “con le stelle”, giovedì 2 gennaio, all’osservatorio astronomico e al planetario di Farra d’Isonzo (GO).



A partire dalle ore 21 si potranno ammirare ai telescopi diverse meraviglie celesti: il primo quarto di Luna, la galassia di Andromeda, l’ammasso stellare delle Pleiadi nel Toro e la Grande Nebulosa di Orione. Dal terrazzo si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo le altre costellazioni del cielo invernale, andando ad individuare la stella Betelgeuse, la supergigante rossa che da una decina di giorni sta subendo un apprezzabile calo di luminosità. Proprio perché alcune osservazioni saranno fatte all’aperto, mentre le cupole non possono essere riscaldate, si raccomanda di vestirsi in maniera adeguata.

Oltre alla simulazione della Volta Celeste, al planetario verrà proiettato il filmato "Anni luce da Andromeda" che racconta il viaggio di un raggio di luce dalla galassia di Andromeda alla Terra e il tentativo dell'umanità, fin dai suoi albori, di comprendere l'Universo.

Anche per il nuovo anno il circolo ha dato alle stampe il Lunario, il calendario, giunto alla trentaduesima edizione, che riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell'anno, gli istanti delle fasi lunari, l'inizio delle stagioni e l'osservabilità delle eclissi. Tema del 2020 è la formazione del Sistema Solare, con la spiegazione delle fasi che hanno portato all'evoluzione del Sole e del nostro sistema planetario a partire da una primordiale nebulosa interstellare.

Per partecipare alle serate in osservatorio è sufficiente associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione per il 2020 rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale del costo di 10 euro, e "socio junior", del costo di 5 euro, pensata per gli studenti (per informazioni, telefonare in osservatorio, dopo le 21, allo 0481 888540).