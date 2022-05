A Farra d'Isonzo nasce 'Strade & Incanti'

Strade & Incanti, si chiama così il progetto artistico culturale ideato per la zona di Farra d'Isonzo che vuole puntare sulla promozione del territorio. Tale progetto è supportato, oltre che da amministrazioni comunali della zona di Farra d'Isonzo e comuni limitrofi, anche da TurismoFVG con la partecipazione di realtà in ambito associativo con determinate finalità tra cui anche la sostenibilità. Un'iniziativa aperta a tutti che si svolgerà nel corso dei mesi di giugno e luglio 2022.



Attraverso il fil rouge tematico della 'Strada', riferimento all'antica via che da Aquileia portava fino a Lubiana e che ha dato vita all'insediamento di Farra e allo sviluppo di arti e mestieri tipici del luogo, il progetto prevede la realizzazione di una rassegna di iniziative che tratteranno il tema scelto visto da diverse prospettive: culturale, artistica, turistica, sportiva e sociale.



Il progetto sarà presentato a fine mese.