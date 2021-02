A Feletto Umberto al via alla riqualificazione di via Udine

Dal 4 marzo fino al 31 maggio, in via Udine a Feletto Umberto, nel tratto compreso tra Piazza Indipendenza e Piazza Libertà, saranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione.



I lavori prevedono diverse fasi: dal 4 al 25 marzo circa, dall'incrocio di via Udine con via Mazzini fino a via Ristori (escluso l'accesso alla via); dal 25 marzo al 10 aprile circa, da via Ristori a via Canova; dal 10 al 25 aprile circa, da via Canova (occupazione di mezzo accesso) fino al primo accesso privato; dal 25 aprile al 15 maggio circa, dall'accesso privato (mezzo accesso) al passo carraio privato antistante l'attraversamento pedonale in vicinanza a piazza Libertà; dal 15 al 31 maggio circa, il tratto conclusivo verso piazza Libertà con la chiusura dell'ultimo accesso carraio.



“Ci rendiamo conto che i lavori su via Udine provocheranno dei disagi – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Morandini –, ma abbiamo cercato di contenerli al necessario, e ringraziamo fin d’ora i residenti e i cittadini per la pazienza che vorranno concederci. Riteniamo comunque che l'intervento sia indispensabile per la sicurezza e anche per l'immagine del nostro Comune, che vedrà una delle sue vie centrali riportata alle condizioni che merita. Confidiamo che anche le attività commerciali presenti nell'area oggetto dell'intervento, superate le difficoltà provocate dal cantiere, potranno godere del risultato che otterremo.”



La circolazione su via Udine sarà consentita nel periodo interessato dai lavori con accesso da Piazza Libertà esclusivamente per i frontisti, residenti e mezzi di soccorso. Sarà sempre consentito il transito pedonale senza limitazioni.È possibile visualizzare l'avviso completo con le fasi dettagliate dei lavori nella sezione dell'Albo Pretorio del sito comunale.