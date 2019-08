A Ferragosto tutti in bianco sul rooftop del Laguna Palace Hotel

A Grado il Ferragosto è vista mare, con la festa in bianco sulla terrazza panoramica del Laguna Palace Hotel. Una location esclusiva, un suggestivo rooftop al quale si accede attraverso un ascensore di cristallo e che permette di godere di una spettacolare vista a 360 gradi sul mare e sulla laguna. La Terrazza Sky è il posto ideale per godere di un panorama davvero mozzafiato. Da qui lo sguardo abbraccia l’intera Laguna di Grado, con il verde della sua rigogliosa vegetazione e il blu intenso del mare Adriatico, perdendosi poi nell’orizzonte infinito del mare, fino alla costa di Trieste



Qui, a partire dalle 18.30, aperitivo con la musica live di Daniel Zorzin e, a seguire, la cena con le sfiziosità di carne o pesce proposte dallo chef. Il tutto in attesa delle 23, quando i tradizionali fuochi pirotecnici di Ferragosto illumineranno la laguna.



Per l’occasione è richiesto il dress code bianco.

Si consiglia la prenotazione al numero 388/4048454.