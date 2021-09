A Fiume Veneto al via l’anno scolastico 2021/22

Parte oggi anche a Fiume Veneto l’anno scolastico 2021/22, per le scuole primarie e secondaria, dopo quelle d’infanzia che già la settimana scorsa avevano iniziato ad accogliere i bambini.



“Innanzitutto un 'in bocca al lupo' ai nostri alunni – dichiara la sindaca Jessica Canton –, in particolare per quelli del primo anno, che sia per tutti un anno scolastico proficuo e normale, dopo le vicissitudini causate dal covid. Le novità maggiori riguardano gli alunni della primaria di Cimpello, che quest’anno saranno ospitati presso il plesso di Fiume Veneto, per consentire i lavori di ristrutturazione dell’edificio della frazione. Abbiamo organizzato anche un servizio di scuolabus per i bambini della scuola di Bannia, che, non potendo accedere alla palestra per l’inagibilità dopo la scorsa grandinata, utilizzeranno per qualche mese le strutture del capoluogo, senza così rinunciare all’attività fisica e sportiva".



"Dal 4 ottobre gli orari saranno definitivi e riprenderanno anche i rientri pomeridiani. Confermato il servizio di doposcuola, organizzato dal Comune di Fiume Veneto, che quest’anno vede un numero di pre-iscritti in aumento rispetto all’anno scorso - aggiunge la sindaca -. Un ringraziamento particolare – conclude Canton - vogliamo dedicarlo all’Associazione Amico Nonno, per l’importante contributo nel servizio di sorveglianza all’entrata ed uscita dei bambini, che da quest’anno sarà di nuovo attivo anche per la scuola di Bannia.”