A Fiume Veneto in arrivo i buoni spesa

La giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato un nuovo bando di solidarietà alimentare, per l’erogazione di buoni spesa alle famiglie, finalizzati all’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.



“Si tratta di una seconda iniziativa – dichiara l’assessore alle politiche sociali Donatella Azzaretti (Flumen) – dopo il bando del 2020, che ha distribuito circa € 50.000 alle famiglie in difficoltà economiche a causa dell’emergenza sanitaria. In questo secondo bando sono stati inseriti alcuni requisiti per dare priorità a chi si trova in un momento sopraggiunto di difficoltà, in particolare per chi ha perso il lavoro o che rischia di perderlo a breve, dopo lo sblocco della possibilità di licenziamento da parte delle aziende e la fine della cassa integrazione.



Rispetto al bando del 2020, è stato aumentato l’importo massimo del valore del patrimonio mobiliare posseduto a € 6.000, mentre la soglia di reddito massimo è fissata a € 20.000 secondo l’Isee Corrente, in luogo di quello ordinario, per avere una fotografia che sia in grado di rappresentare ancora di più la situazione nel momento in cui si presenta la domanda”.



Le risorse stanziate dalla giunta sono state aumentate del 50%, per un ammontare complessivo di circa € 75.000, sarà possibile presentare una sola domanda per nucleo famigliare, dal 1 aprile al 31 maggio. Il contributo varia da un minimo di € 300 a un massimo di € 700, in base al numero dei componenti del nucleo e verrà erogato tramite buoni spesa non trasferibili, da utilizzare entro 30 giorni dall’emissione presso gli esercizi commerciali di Fiume Veneto aderenti all’iniziativa e limitatamente per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità. Non sono ammessi acquisti che non rientrano tra l’elenco allegato al bando, come vestiario, elettrodomestici, telefonia, alcolici e superalcolici, tabacchi, lotterie. Tutte le informazioni sono disponibili nel sito internet comunale e presso gli uffici comunali.