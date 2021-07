A Fiume Veneto in mostra 'L'abito che parla'

A Fiume Veneto ha apert la mostra "L'abito che parla - costumi tradizionali dalla collezione di Alfonso Renzo Degano", inserita nel programma della rassegna estiva del Comune "Chi porta la citronella?".

“La mostra – dichiara l’assessore alla cultura Donatella Azzaretti - è curata da Rossana Degano, stimata insegnante che si è sempre occupata di educazione interculturale. Rossana è figlia di Renzo, compianto fiumano scomparso recentemente a cui abbiamo voluto dedicare l’iniziativa, molto attivo nell’associazionismo fiumano, già Consigliere Comunale, appassionato di culture popolari: durante i suoi tanti viaggi ha avuto l’opportunità di conoscere le tradizioni e realizzare una collezione privata di abiti e maschere da tutto il mondo".

"I vestiti non sono solo degli abiti, ma raccontano la vita dei popoli. La mostra ospita gli elementi dell’abbigliamento tradizionale e gli accessori dei Paesi di vari continenti, ripercorrendo, attraverso la loro storia, un viaggio nelle tradizioni del mondo. Grazie all’abbigliamento e agli ornamenti è facile intuire, in qualsiasi popolo, l’appartenenza ad uno stato sociale o un’etnia. L’abbigliamento è una vera e propria forma di comunicazione codificata e facilmente interpretabile a livello sociale".

La mostra a ingresso libero è ospitata nella sala espositiva della Casa dello Studente in via San Francesco a Fiume Veneto (aperta tutti i giorni dalle 17.30 alle 19.30; giovedì, sabato e domenica anche dalle 10.00 alle 12.00), fino a domenica 1 agosto.

Giovedì 22 luglio alle 21 nel palco esterno della Casa dello Studente (in caso di pioggia in Aula Magna) si svolgerà "Oltre il velo": conferenza di Rossana Degano per conoscere gli usi e costumi del velo nel mondo, dalle tradizioni occidentali, al velo da sposa, al velo africano e mediorientale.