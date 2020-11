A Fiume Veneto, indagine sulla copertura Internet veloce

Il Comune di Fiume Veneto ha avviato una indagine per verificare la qualità e la copertura della rete fissa in fibra (VDSL / FTTC) presente nel territorio comunale.



“Sebbene l’Ente comunale non abbia competenza in materia di infrastrutture e reti telematiche -spiega Roberto Corai, vicesindaco con delega all’informatizzazione - , da tempo molti cittadini si rivolgono al municipio lamentando mancanze di copertura della rete internet, in alcune zone del territorio, oltre a limitate prestazioni, in particolare riguardo la velocità di trasmissione dei dati.



L’indagine ha l’obiettivo di raccogliere delle statistiche anonime che possano fornire un quadro generale della situazione e con le quali sollecitare gli operatori sulla soluzione di eventuali criticità o per programmare degli investimenti per potenziare la rete.



L’iniziativa non ha lo scopo di risolvere le singole segnalazioni o disservizi, per i quali l’utente deve rivolgersi al proprio operatore di telefonia.”

E’ possibile partecipare al sondaggio direttamente online, compilando il modulo online cliccando sul link presente nell’apposita pagina del sito internet comunale (https://bit.ly/366LFKf)