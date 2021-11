A Fiume Veneto la commemorazione delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia

Giovedì 4 Novembre a Fiume Veneto si terrà la commemorazione delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia. Anticipata dalla benedizione delle corone e successiva deposizione presso i Monumenti presenti nelle frazioni, alle ore 10:00 é prevista la Santa Messa a Fiume Veneto e, a seguire, la cerimonia presso il piazzale del Municipio, a cui parteciperà anche una rappresentanza degli alunni dell’Istituto Comprensivo.



“Il 4 novembre – dichiara il Sindaco Jessica Canton - è una data importante che ricorda la conclusione della Prima Guerra Mondiale, una guerra catastrofica, terribile, una guerra oggi quasi dimenticata nel nostro paese. La Prima Guerra Mondiale ha visto tutti gli Stati europei, e non solo, schierati gli uni contro gli altri in un conflitto che in quattro anni ha causato la morte di oltre 15 milioni di persone, uomini e donne, militari e civili.



La giornata, quest’anno, assume un significato speciale, poiché ricorre anche il centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma. L’amministrazione comunale di Fiume Veneto ha voluto commemorare l’appuntamento: nello scorso luglio, su iniziativa del Consigliere Roberto Viera, è stata conferita al milite ignoto la cittadinanza onoraria di Fiume Veneto, mentre venerdì 29 ottobre si è tenuta una doppia conferenza sul tema, al mattino dedicata agli studenti delle scuole secondarie, in serata per la cittadinanza, a cura del dottor Marco Pascoli direttore del Museo della Grande Guerra.”