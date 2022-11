A Fiume Veneto la Festa dell’Amicizia

Da sabato 3 a martedì 6 dicembre il Comune di Fiume Veneto ospiterà una delegazione della città di Hude (Germania), composta dal Sindaco, Jörg Skatulla, gli Assessori Bunjor e Paradies e una rappresentanza del coro, con alcune iniziative per celebrare il ventennale del gemellaggio delle due cittadine. Sabato pomeriggio, subito dopo l’arrivo, l’amministrazione comunale guiderà gli ospiti in una visita al territorio fiumano.

Domenica 4 si inizia alle 10 con l’intitolazione e scoprimento di una targa del parco giochi di via Hude. Dopo la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale, alle 12.30, alla sede degli Alpini di Fiume Veneto si terrà la “Festa dell’Amicizia – Freundschaftsparty”, pranzo comunitario, aperto a tutta la cittadinanza (per le prenotazioni contattare i recapiti presenti sul sito internet o sulla locandina), durante il quale si rinnoverà il gemellaggio ventennale. A seguire, i festeggiamenti di San Nicolò organizzati dalla Parrocchia di Fiume Veneto, una sfilata con bambini e ragazzi per le vie del centro che terminerà sul sagrato della Chiesa.

Lunedì l’amministrazione fiumana accompagnerà la delegazione in visita al territorio. In serata, alle 20.45, il coro Aquafluminis canterà in occasione del suo 40esimo anniversario.

“Dopo le difficoltà della pandemia -dichiara il Sindaco Jessica Canton -, ritrovare la possibilità di incontrare di persona gli amici di Hude è sicuramente un segnale positivo. Siamo certi che la cittadinanza fiumana saprà dare un caloroso benvenuto alla delegazione guidata dal Sindaco Skatulla".