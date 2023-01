A Fiume Veneto nasce lo Sportello di ascolto per il cittadino

La Giunta comunale di Fiume Veneto ha approvato l’istituzione dello ‘Sportello di ascolto per il cittadino’. L’iniziativa, su proposta del nuovo assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro, ha l’obiettivo di assicurare un maggiore ascolto e interessamento dei cittadini alle tematiche inerenti la sicurezza generalmente intesa, rivolta all’orientamento dei cittadini ai comportamenti e abitudini migliori per garantire un maggior livello di sicurezza nella vita quotidiana nonché ricevere informazioni puntuali ovvero segnalare situazioni o episodi che interessano la vivibilità, il decoro e la tranquillità della convivenza dei residenti del Comune di Fiume Veneto.

In questa prima fase sperimentale, l’assessore Mortillaro accoglierà in prima persona gli utenti, presso la sede della Polizia Locale in piazza Zanin n.1, ogni lunedì dalle 12 alle 13, a partire dal 30 gennaio.

“Tra i progetti che intendo proporre in questi primi mesi del mio mandato – dichiara l’assessore alla sicurezza Eugenio Mortillaro –, lo sportello di ascolto, sui temi della sicurezza, è un’innovazione, uno spazio consulenziale che il comune mette a disposizione per contribuire ad ascoltare e supportare il cittadino. L’iniziativa dello ‘sportello’ servirà a migliorare i servizi di aiuto alle vittime dei reati e per mitigare situazioni di disagio o criticità in genere. Con questa iniziativa nell’ambito del concetto di sicurezza percepita, i cittadini potranno beneficiare di un ulteriore strumento per il loro sostegno e per ricevere indicazioni utili alle loro istanze".

“A una sola settimana dalla sua nomina – commenta il Sindaco Jessica Canton – abbiamo già approvato un primo progetto, che l’assessore Mortillaro seguirà in prima persona. Un primo fatto concreto che smentisce le polemiche strumentali e incomprensibili di questi ultimi giorni sollevate dalle opposizioni contro la persona di Eugenio Mortillaro, senza peraltro avere avuto il coraggio di sollevare la discussione faccia a faccia in consiglio comunale".