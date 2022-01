A Fiume Veneto nuovi giochi nei parchi e nelle scuole

Prosegue il piano di manutenzione e sostituzione dei giochi presenti nei parchi e nelle scuole del territorio del Comune di Fiume Veneto, per consentire ai bambini e ragazzi di potersi divertire in sicurezza all’aria aperta.



“Nel 2018 – dichiara il Sindaco Jessica Canton - lo stato dei giochi per i bambini era pessimo, altalene, scivoli, giochi a molla, casette, versavano in uno stato di trascuratezza, in alcuni casi anche di pericolo. Abbiamo voluto da subito prendere per mano il problema, con la convinzione che ciò non si sarebbe dovuto ripetere in futuro: siamo partiti da un censimento e una relazione sullo stato di fatto, predisponendo un piano pluriennale di riparazioni e sostituzioni, secondo priorità. In questi 3 anni sono stati investiti € 100.000, intervenendo in 17 siti tra scuole e parchi, sostituendo e sistemando circa 30 giochi vetusti, rovinati e non più conformi alle norme tecniche.



E’ stato inoltre necessario adeguare le pavimentazioni su alcune altalene: siamo intervenuti installando delle superfici antitrauma, delle speciali reti in gomma che attutiscono le cadute accidentali e permettono, a differenza della poco igienica sabbia, di far crescere l’erba.



I nuovi giochi sono realizzati con materiali riciclati, principalmente in alluminio e polietilene, al fine di ridurre al minimo il deterioramento delle strutture e di conseguenza dei costi. Attraverso un incarico a una ditta specializzata, che periodicamente effettua la verifica dello stato e la sicurezza dei giochi, è ora possibile mantenere alto il livello di sicurezza e di conformità, programmando per il futuro gli interventi con maggiore tranquillità e non doversi ritrovare in situazioni come quelle del 2018.”