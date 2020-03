A Fiume Veneto parte la consegna delle mascherine

Partirà domani, martedì 31 marzo, la consegna delle mascherine per la popolazione di Fiume Veneto. A darne notizia, in un videomessaggio, è il sindaco Jessica Canton che spiega: "Il gruppo comunale di Protezione Civile avvierà la distribuzione gratuita delle mascherine prodotte dalla Regione. Al momento i 600 kit (contenenti due mascherine lavabili ognuno) giunti a Fiume Veneto permetteranno di coprire circa il 12% delle 5.000 famiglie residenti nel nostro territorio. Il criterio con il quale saranno assegnate prevede la consegna a tutti i nuclei famigliari composti da almeno tre persone, di cui almeno una di età non inferiore a 70 anni. Questo per proteggere gli anziani dalla possibilità di contagio e i familiari che debbono recarsi al lavoro o a fare la spesa".

"Saranno consegnate anche a circa 300 nuclei familiari formati da due persone, sempre in presenza di almeno un ultra settantenne", prosegue Canton. "Con la prossima trance di mascherine regionali, arrivo previsto per la fine della prossima settimana, continueremo a seguire lo stesso criterio, scalando in funzione della disponibilità delle stesse. Un ringraziamento doveroso ai volontari del gruppo comunale di Protezione Civile per il lavoro che stanno svolgendo in questi giorni".