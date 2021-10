A Fiume Veneto riparte il reclutamento di nuovi volontari del verde

Riparte il reclutamento di nuovi volontari del verde da inserire nell’albo del Comune di Fiume Veneto.



Ad annunciarlo è l’assessore all’ambiente Maurizio Ramponi: “Gli anni della pandemia hanno di fatto sospeso l’attività di associazioni e molti volontari. Ora, grazie al graduale ritorno alla normalità, possono riprendere in sicurezza anche le attività dei volontari del verde. Un lavoro prezioso, che va oltre lo sfalcio delle aree, per assolvere anche una funzione sociale di grande valore, di presidio del territorio e a servizio alla comunità. Fiume Veneto è un comune in cui il volontariato da sempre riveste un ruolo di primo piano, con un coinvolgimento che in molti ci invidiano. Ma non dobbiamo di certo sentirci appagati: per questo motivo è importante essere sempre aperti a nuovi inserimenti. Giovani e meno giovani, donne e uomini potranno dare un contributo per tutelare, ripristinare, riqualificare e valorizzare le aree verdi , le aree urbane ed i parchi presenti sul territorio comunale. Momenti di aggregazione e formazione per trasmettere e tramandare l'amore e la passione per la propria cittadina.”



I nuovi volontari, coordinati dal Responsabile del' Ufficio Lavori pubblici, dopo la visita medica obbligatoria, verranno formati. Verrà attività la copertura assicurativa e riceveranno l'attrezzatura necessaria per svolgere in sicurezza la loro preziosa opera. Senza nessuna spesa da parte loro.



Per informazioni e modulo di iscrizione i cittadini potranno chiamare l’Ufficio Ambiente al numero 0434 562255