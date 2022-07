A Fiume Veneto torna 'Talenti sotto le stelle'

Due anni di restrizioni a causa dell’emergenza sanitaria ne hanno impedito l’organizzazione, ma quest’anno ritornano a luglio i mercoledì sera sotto le stelle a Fiume Veneto. Dopo 15 edizioni, il testimone passerà dalla Pro Loco Fiume in Festa al Comune che organizzerà l’evento, in collaborazione con l’Associazione ‘Sviluppo e Territorio’, realtà di cui Fiume Veneto stesso è socio dal 2020 e che da molti anni si occupa, tra le altre attività in favore della promozione del commercio di vicinato, anche della gestione operativa degli eventi in diversi comuni della Provincia, tra cui Pordenone, Sacile, Spilimbergo e Maniago.

All’interno di un format già collaudato, quest’anno ci saranno diverse novità, a partire da un nuovo nome ‘Talenti sotto le stelle – Un palcoscenico per tutti’. Artisti, professionisti o amatoriali, si esibiranno nella musica, nel canto, nella recitazione, nel cabaret, con l'opportunità di salire sui due palchi allestiti in piazza Marconi e in viale della Repubblica.

Ci saranno poi lungo il percorso dimostrazioni di ballo, gonfiabili e giochi per tutte le età, bancarelle di hobbisti, esposizione di auto e moto, mentre il Parco del Mortol sarà sede di letture e laboratori dedicati ai bambini.

Accanto all’organizzazione del Comune rimane preziosa la partecipazione di associazioni, commercianti e pubblici esercizi, che proporranno le loro iniziative completando un nutrito programma di oltre 30 eventi.

Talenti sotto le Stelle si terrà nei mercoledì 6-13-20 di luglio, dalle 20 alle 24, lungo via Trento, piazza Marconi e viale della Repubblica che, per l’occasione, saranno chiuse al traffico. La partecipazione agli eventi in calendario è libera e gratuita.