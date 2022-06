A Fiume Veneto torna la Festa degli Sport

Si terrà sabato 11 giugno, a partire dalle 14.30, al polisportivo comunale di via Verdi, la “Festa degli Sport 2022”. Ad annunciarlo il Sindaco di Fiume Veneto Jessica Canton: “Dopo due anni di blocco, è di nuovo possibile organizzare la Festa degli Sport, iniziativa che abbiamo avviato nel 2019, per la quale sono attesi oltre 200 tra bambini e ragazzi. Saranno una ventina le associazioni del territorio presenti per 17 discipline rappresentate".

La cerimonia di apertura, con la sfilata degli atleti, è prevista per le 14.30; durante il pomeriggio si susseguiranno gare ed esibizioni, con la possibilità da parte degli interessati di provare gli sport e toccare con mano l’attrezzatura, sotto la guida di allenatori ed istruttori.

Diversi gli ospiti attesi, che racconteranno le loro esperienze sportive. Spiccano Glauco Sellan, fiumano doc, reduce dallo splendido risultato di vicecampione olimpico in Brasile con la nazionale di volley delle ragazze sordomute. Ci sarà poi il Barone Franco Causio, ala destra della Juventus, Inter e Udinese, vincitore di sei scudetti, coronati dalla vittoria al Campionato del Mondo in Spagna nel 1982. Alle 17 è prevista l’inaugurazione del campo in erba sintetica, per il calcio e il rugby, realizzato dall’amministrazione comunale e utilizzato da qualche mese con molta soddisfazione da parte degli atleti.

Prima della chiusura, si terranno due premiazioni: una per gli atleti che si sono distinti durante l’anno, la seconda per i disegni vincitori dell’iniziativa ‘Disegna lo sport’ a cui hanno partecipato i bambini delle scuole primarie e che verranno affissi al centro sportivo in mostra per i presenti.

"Una giornata di sport – conclude il Sindaco Canton – che ci auguriamo sia un volano per ripartire con ancora più entusiasmo dopo le chiusure imposte degli ultimi due anni".