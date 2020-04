A Fiume Veneto un conto corrente contro il Covid

Il Comune di Fiume Veneto ha attivato, presso la filiale del capoluogo di Intesa San Paolo, il conto corrente numero IT22K0306912344100000300168, dedicato alle donazioni per il fondo a sostegno di iniziative economiche e sociali nel territorio comunale.



Si è completato l'iter, iniziato una decina di giorni fa, che consentirà le erogazioni liberali di cittadini, associazioni e imprese: un gesto concreto e solidale alla popolazione in difficoltà a causa di tale emergenza sanitaria, sociale ed economica.



Le somme oggetto della donazione possono essere detratte per il 30% ai fini IRPEF per le persone fisiche (fino a un massimo di € 30.000) o dedotte dai soggetti titolari di reddito d'impresa dall’ IRAP.

Si è reso necessario, perciò, attivare un nuovo conto corrente dedicato in via esclusiva alla raccolta delle somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus Covid-19.



Diverse sono state le manifestazioni di solidarietà che sono giunte in municipio negli ultimi giorni, alle quali è stato chiesto di pazientare il tempo necessario all’espletamento della burocrazia.



Ora il conto corrente è finalmente attivo e sarà possibile versare le somme impiegare per un sostegno concreto ai concittadini in difficoltà.