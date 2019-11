A Fogliano arrivano le casette in legno per la zona feste

A Fogliano nella zona dell’ex parco feste sono comparse, stamattina, alcune casette in legno. Cinque esemplari dal tetto bianco sono stati posizionati da alcuni operai proprio a ridosso della nuova rotonda, la prima delle due che saranno costruite per eliminare totalmente i semafori all’interno della viabilità della Sr305 nell’abitato di Fogliano. La rotonda è praticamente ultimata e manca solamente l’asfaltatura finale con gli accorgimenti del caso – vale a dire l’illuminazione e le decorazioni centrali – ma a colpire l’attenzione sono state le casette che andranno a formare la prossima area feste.

Qualcosa di diverso rispetto ai rendering iniziali di qualche anno fa quando il progetto originale era stato presentato alla popolazione. In ogni caso la mobilità delle casette è doverosa in quanto “essendo vicino alla ferrovia non si possono realizzare edifici e nemmeno prefabbricati immobili – sottolinea il sindaco, Cristiana Pisano. Chissà che per il prossimo 24 dicembre, con la festa in piazza per il Natale, non si possa spostare l’iniziativa proprio lì, così come il mercato. “Abbiamo in mente qualche progetto – conclude Pisano che, per ora, non svela di più – ma dovremo ancora valutare le varie idee”.